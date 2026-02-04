Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 52
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 48
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня PAPA ROACH 96
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 52
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 48
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
[= ||| все новости группы



*

Thomas Zwijsen

*



4 фев 2026 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет хит METALLICA

26 июн 2025 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет хит METALLICA

8 июн 2025 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет хит IRON MAIDEN в акустике

26 фев 2025 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет хит METALLICA

24 дек 2024 : 		 THOMAS ZWIJSEN с оркестром

21 окт 2024 : 		 Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN

14 авг 2024 : 		 Народная от THOMAS ZWIJSEN

29 июн 2024 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет хит DIO

27 май 2024 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет хит THE WHO

27 апр 2024 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет хит TOTO

4 апр 2024 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет хит PINK FLOYD

29 мар 2024 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет хит SCORPIONS

23 мар 2024 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет хит SCORPIONS

17 мар 2024 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет GUNS N' ROSES

11 мар 2024 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN

2 фев 2024 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет METALLICA

26 янв 2024 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет BRUCE DICKINSON

24 янв 2024 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет...

29 дек 2023 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN

2 дек 2023 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN

29 окт 2023 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN

5 июн 2023 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN

31 май 2023 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет... целый концерт!

24 май 2023 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет...

26 апр 2023 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN

31 мар 2023 : 		 THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

THOMAS ZWIJSEN исполняет хит METALLICA



zoom
В видео, опубликованном ниже, Thomas Zwijsen изменил IRON MAIDEN и решил исполнить хит METALLICA “For Whom The Bell Tolls”




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

4 фев 2026
Hellg
Ну слава Богу! Заждались уже.
просмотров: 67

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом