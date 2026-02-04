THOMAS ZWIJSEN исполняет хит METALLICA

28 дек 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN... Альбомом!
23 дек 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
7 дек 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
30 окт 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
19 сен 2022 :
THOMAS ZWIJSEN & WIKI VIOLIN исполняют песню IRON MAIDEN
10 сен 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN
27 июн 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA!
19 июн 2022 :
THOMAS ZWIJSEN и WIKI VIOLIN исполняют песню IRON MAIDEN
15 июн 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
9 июн 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
30 май 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN
29 май 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
19 май 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
12 май 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
28 апр 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA!
13 апр 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
11 апр 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню BRUCE DICKINSON
23 мар 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
19 фев 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN
1 фев 2022 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
24 дек 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
20 дек 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
13 дек 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
26 ноя 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
16 ноя 2021 :
THOMAS ZWIJSEN & WIKI KRAWCZYK исполняют песню IRON MAIDEN
10 ноя 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
5 ноя 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
8 окт 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
25 сен 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
3 сен 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
27 авг 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
27 июл 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет JOAN BAEZ
19 июл 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
20 июн 2021 :
THOMAS ZWIJSEN & WIKI KRAWCZYK исполняют песню KANSAS
13 июн 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
2 июн 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN
10 май 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN, RAINBOW, JOURNEY, SURVIVOR, DEEP PURPLE
30 апр 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN
27 апр 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
20 апр 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
14 апр 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню ALICE COOPER
29 мар 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню RAINBOW
12 фев 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню JOURNEY
9 фев 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN
2 фев 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню TOTO
27 янв 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню BLIND GUARDIAN
12 янв 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню BLIND GUARDIAN
9 янв 2021 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN на укулеле
29 дек 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN на двойном укулеле
25 дек 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN
17 дек 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
14 дек 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
8 дек 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
23 окт 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
9 окт 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню JUDAS PRIEST на укулеле
29 сен 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню BON JOVI на укулеле
22 сен 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню DIO на укулеле
3 сен 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
31 авг 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
24 авг 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
11 авг 2020 :
THOMAS ZWIJSEN, WIKI KRAWCZYK исполняют традиционную ирландскую песню
29 июл 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню METALLICA
20 июл 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN на укулеле
9 июл 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню METALLICA на укулеле
4 июл 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
9 июн 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN на укулеле
6 июн 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
3 июн 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HAMMERFALL
2 июн 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
19 май 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
17 май 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN на укулеле
11 май 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню METALLICA
4 май 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
26 апр 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
23 апр 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет JUDAS PRIEST на укулеле
20 апр 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню RAINBOW
18 апр 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню METALLICA
10 апр 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
4 апр 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HAMMERFALL
23 мар 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN
19 мар 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню SURVIVOR
24 янв 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
10 янв 2020 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
30 дек 2019 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню DIRE STRAITS
8 авг 2019 :
THOMAS ZWIJSEN и WIKI KRAWCZYK исполняют классику BLIND GUARDIAN
2 авг 2019 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет классику IRON MAIDEN
23 июл 2019 :
Песня HELLOWEEN в исполнении THOMAS ZWIJSEN
21 июл 2019 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню SCORPIONS
15 июл 2019 :
THOMAS ZWIJSEN и WIKI KRAWCZYK исполняют классику VAN HALEN
15 апр 2019 :
THOMAS ZWIJSEN и BEN WOODS исполняют IRON MAIDEN
28 мар 2019 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню DIO
31 янв 2019 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет AVANTASIA
5 дек 2018 :
THOMAS ZWIJSEN & WIKTORIA KRAWCZYK исполняют хит EUROPE
14 сен 2018 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет BRUCE DICKINSON, QUEEN
14 авг 2018 :
Кавер-версия DEEP PURPLE от THOMAS ZWIJSEN и ANNE BAKKER
10 авг 2018 :
Кавер-версия IRON MAIDEN от BLAZE BAYLEY And THOMAS ZWIJSEN
2 авг 2018 :
Семплы нового альбома THOMAS ZWIJSEN
1 июл 2018 :
Новый альбом THOMAS ZWIJSEN выйдет осенью
23 май 2018 :
THOMAS ZWIJSEN исполнил классику IRON MAIDEN с NITA STRAUSS
7 май 2018 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет METALLICA
26 апр 2018 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN
24 мар 2018 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN, DEEP PURPLE, HELLOWEEN, METALLICA, EUROPE
14 фев 2018 :
THOMAS ZWIJSEN о туровой жизни
6 фев 2018 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN
24 янв 2018 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет HAMMERFALL
26 ноя 2017 :
THOMAS ZWIJSEN сделал кавер на классическую песню LED ZEPPELIN
13 ноя 2017 :
THOMAS ZWIJSEN исполнил классику HELLOWEEN
8 ноя 2017 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет KISS
2 ноя 2017 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN
24 авг 2017 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN
27 июл 2017 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN
21 июл 2017 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN
17 июн 2017 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN
9 июн 2017 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN
7 июн 2017 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN
4 июн 2017 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN
11 май 2017 :
BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN исполняют IRON MAIDEN
28 мар 2017 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN
9 мар 2017 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет KISS
24 фев 2017 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет EUROPE
22 фев 2017 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет JUDAS PRIEST
8 фев 2017 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет JUDAS PRIEST
31 янв 2017 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN
17 ноя 2016 :
THOMAS ZWIJSEN & BEN WOODS исполняют IRON MAIDEN
5 ноя 2016 :
THOMAS ZWIJSEN и BEN WOODS исполняют песню BRUCE DICKINSON
14 сен 2016 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет EUROPE
2 сен 2016 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет ALICE COOPER
20 авг 2016 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет TWISTED SISTER
4 авг 2016 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет KISS
29 июл 2016 :
Новое видео THOMAS ZWIJSEN
26 июл 2016 :
Новое видео BLAZE BAYLEY, THOMAS ZWIJSEN & ANNE BAKKER
20 июл 2016 :
BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN исполняют IRON MAIDEN
12 июл 2016 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет кавер-версию IRON MAIDEN
11 июл 2016 :
Видео полного выступления BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN
10 июл 2016 :
BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN исполниют IRON MAIDEN
8 июл 2016 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет кавер-версию DEEP PURPLE
7 июл 2016 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет кавер-версию IRON MAIDEN
5 июл 2016 :
THOMAS ZWIJSEN исполняет кавер-версию UFO
5 июл 2016 :
THOMAS ZWIJSEN исполнил кавер-версию BRUCE DICKINSON'a
14 июн 2016 :
Новое видео NYLON MAIDEN c участием BLAZE BAYLEY
6 июн 2016 :
BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN исполнили IRON MAIDEN
30 май 2016 :
Новое видео NYLON MAIDEN
26 май 2016 :
Новое видео NYLON MAIDEN
20 май 2016 :
Видео с нового акустического трибьюта IRON MAIDEN
16 май 2016 :
Два трейлера к новому акустическому трибьюту IRON MAIDEN
13 апр 2016 :
THOMAS ZWIJSEN выпустит новый акустический трибьют IRON MAIDEN
21 сен 2014 :
Кавер-версия UFO от THOMAS ZWIJSEN
14 янв 2014 :
BLAZE BAYLEY на новом альбоме Thomas Zwijsen
27 дек 2012 :
THOMAS ZWIJSEN - 'The Clansman' с BLAZE BAYLEY
