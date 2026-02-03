Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 50
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 48
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
3 фев 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления POSSESSED

11 окт 2025 : 		 Вокалист POSSESSED об ограблении, которое приковало его к инвалидному креслу

22 авг 2025 : 		 Полицейский правильно застрелил бывшего гитариста POSSESSED

16 июн 2025 : 		 Лидер POSSESSED: «Без Чака Death бы не взлетел»

5 май 2025 : 		 Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция

23 окт 2024 : 		 JEFF BECERRA: «POSSESSED не продадутся!»

7 июн 2024 : 		 Новый альбом POSSESSED будет другой

5 дек 2023 : 		 POSSESSED запишут альбом в 2024

4 сен 2023 : 		 JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической группой»

23 сен 2021 : 		 Вокалист POSSESSED встал и пошёл

29 апр 2021 : 		 Вокалист POSSESSED о сложностях после операции

24 май 2019 : 		 Новое видео POSSESSED

14 май 2019 : 		 Трейлер нового альбома POSSESSED

13 апр 2019 : 		 Новое видео POSSESSED

17 мар 2019 : 		 Новый альбом POSSESSED выйдет весной

4 фев 2019 : 		 Видео с выступления POSSESSED

9 ноя 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления POSSESSED

20 авг 2017 : 		 Кто был первой дэт металл группой, DEATH или POSSESSED?

12 май 2017 : 		 POSSESSED на NUCLEAR BLAST

1 окт 2013 : 		 Видео с выступления POSSESSED

29 июл 2013 : 		 Из POSSESSED ушел гитарист

9 дек 2012 : 		 Видео с выступления POSSESSED

11 ноя 2011 : 		 Чилийские промоутеры отменили шоу POSSESSED из-за 55 проданных билетов

28 июн 2011 : 		 Видео с выступления POSSESSED

15 фев 2011 : 		 Новый состав POSSESSED

23 дек 2010 : 		 POSSESSED ищут гитариста и басиста
Профессиональное видео с выступления POSSESSED



Профессиональное видео с выступления POSSESSED, которое состоялось в рамках Rock Hard Festival 2019, доступно для просмотра ниже.




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
