“Revenge” feat. Ray Alder (Fates Warning), новая песня EVERY KING HAS A CLOWN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Every King Has A Clown, релиз которого состоялся тридцатого января:
“Crucify Me”
“Cimmerian Nights”
“Victim Of The Night” feat. Mats Levén (Therion, Candlemass)
“Higher”
“Hear Me Calling”
“Defender”
“Dancing In The Dark”
“BloodWar”
“All We Need Is Rock And Roll”
“The King Has Lost His Crown” feat. Mark Boals (Yngwie Malmsteen)
“Revenge” feat. Ray Alder (Fates Warning)
“Dragon”
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет