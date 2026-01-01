×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новая песня PAPA ROACH
96
Новое видео POPPY
66
MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a
52
DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з...
48
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новая песня PAPA ROACH
96
Новое видео POPPY
66
MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a
52
DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з...
48
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
все новости группы
Mark Morton
США
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/markmortonmusic/
4 фев 2026
:
MARK MORTON и GIBSON представили новый инструмент
28 дек 2025
:
MARK MORTON 7 лет не берет в рот крепкого
17 май 2025
:
MARK MORTON о решении написать мемуары
23 апр 2025
:
MARK MORTON о новой пластинке
15 апр 2025
:
MARK MORTON: «Я никогда не считал себя только металл-гитаристом»
9 апр 2025
:
MARK MORTON: «Я долго шел ко второму сольнику»
7 фев 2025
:
MARK MORTON представил новое видео
19 янв 2025
:
MARK MORTON и вокалист THE CADILLAC THREE представили новую песню
13 янв 2025
:
Хватает ли денег MARK MORTON?
28 дек 2024
:
MARK MORTON шесть лет не берет в рот крепкого
25 окт 2024
:
MARK MORTON и NEIL FALLON исполняют LYNYRD SKYNYRD
2 авг 2024
:
MARK MORTON удивился, когда...
9 июл 2024
:
MARK MORTON: «SLASH научил меня как не брать в рот крепкое»
28 июн 2024
:
MARK MORTON: «Сложнее всего было рассказать о смерти дочки»
12 мар 2024
:
MARK MORTON выпускает биографию
3 мар 2024
:
MARK MORTON выпускает струны
28 дек 2023
:
MARK MORTON уже пять лет не берет в рот крепкого
17 ноя 2020
:
MARK MORTON: «Использую паузу для сочинения»
15 ноя 2020
:
LZZY HALE и MARK MORTON исполняют THE BLACK CROWES
8 окт 2020
:
MARK MORTON — о тех, кто не надевает маски
11 сен 2020
:
Гитарист LAMB OF GOD: костяк электората Трампа будет поддерживать его, «несмотря ни на что»
13 май 2020
:
MARK MORTON разместил обучающее видео
19 мар 2020
:
MARK MORTON разместил обучающее видео
10 фев 2020
:
MARK MORTON: «Сольный альбом добавил ясности в работе над новым диском LAMB OF GOD»
28 янв 2020
:
MARK MORTON представил новое видео
20 янв 2020
:
MARK MORTON представил новое видео
10 янв 2020
:
Mark Morales на новом треке MARK MORTON
5 апр 2019
:
MARK MORTON на радио
22 мар 2019
:
Вокалистка ARCH ENEMY присоединилась к гитаристу LAMB OF GOD
19 мар 2019
:
MARK MORTON хотел пригласить на запись SLASH'a
17 мар 2019
:
Видео с первого концерта MARK MORTON
6 мар 2019
:
Новое видео MARK MORTON Feat Chester Bennington
6 мар 2019
:
MYLES KENNEDY в новом треке MARK MORTON
13 фев 2019
:
MARK MORTON нанял участников BAD WOLVES, SONS OF TEXAS, WINDS OF PLAGUE для сольного тура
14 янв 2019
:
Гитарист LAMB OF GOD: «Честер был рад сделать что-то тяжелее LINKIN PARK»
9 янв 2019
:
Совместная песня Честера Беннингтона и гитариста LAMB OF GOD
15 дек 2018
:
Музыканты LINKIN PARK, PAPA ROACH на сольном альбоме гитариста LAMB OF GOD
сегодня
MARK MORTON и GIBSON представили новый инструмент
GIBSON сообщили о выпуске Mark Morton Les Paul Modern Quilt, новой модели, созданный в сотрудничестве с Mark'ом Morton'ом из LAMB OF GOD. Интервью с музыкантом по поводу этого инструмента доступно ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 110
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет