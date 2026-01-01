Arts
Новости
Новая песня PAPA ROACH
Новое видео POPPY
MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a
DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з...
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
Новая песня PAPA ROACH
Новое видео POPPY
MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a
DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з...
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
Mark Morton

4 фев 2026 : 		 MARK MORTON и GIBSON представили новый инструмент

28 дек 2025 : 		 MARK MORTON 7 лет не берет в рот крепкого

17 май 2025 : 		 MARK MORTON о решении написать мемуары

23 апр 2025 : 		 MARK MORTON о новой пластинке

15 апр 2025 : 		 MARK MORTON: «Я никогда не считал себя только металл-гитаристом»

9 апр 2025 : 		 MARK MORTON: «Я долго шел ко второму сольнику»

7 фев 2025 : 		 MARK MORTON представил новое видео

19 янв 2025 : 		 MARK MORTON и вокалист THE CADILLAC THREE представили новую песню

13 янв 2025 : 		 Хватает ли денег MARK MORTON?

28 дек 2024 : 		 MARK MORTON шесть лет не берет в рот крепкого

25 окт 2024 : 		 MARK MORTON и NEIL FALLON исполняют LYNYRD SKYNYRD

2 авг 2024 : 		 MARK MORTON удивился, когда...

9 июл 2024 : 		 MARK MORTON: «SLASH научил меня как не брать в рот крепкое»

28 июн 2024 : 		 MARK MORTON: «Сложнее всего было рассказать о смерти дочки»

12 мар 2024 : 		 MARK MORTON выпускает биографию

3 мар 2024 : 		 MARK MORTON выпускает струны

28 дек 2023 : 		 MARK MORTON уже пять лет не берет в рот крепкого

17 ноя 2020 : 		 MARK MORTON: «Использую паузу для сочинения»

15 ноя 2020 : 		 LZZY HALE и MARK MORTON исполняют THE BLACK CROWES

8 окт 2020 : 		 MARK MORTON — о тех, кто не надевает маски

11 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: костяк электората Трампа будет поддерживать его, «несмотря ни на что»

13 май 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

19 мар 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

10 фев 2020 : 		 MARK MORTON: «Сольный альбом добавил ясности в работе над новым диском LAMB OF GOD»

28 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

20 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео
MARK MORTON и GIBSON представили новый инструмент



GIBSON сообщили о выпуске Mark Morton Les Paul Modern Quilt, новой модели, созданный в сотрудничестве с Mark'ом Morton'ом из LAMB OF GOD. Интервью с музыкантом по поводу этого инструмента доступно ниже.




просмотров: 110

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом