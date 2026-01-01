сегодня



Юбилейное издание VAN HALEN выйдет весной



27 марта VAN HALEN отметят 40-летие альбома 5150 выпуском новой версии в варианте 3CD/Blu-ray/LP с массой би-сайдов и концертных записей. Фрагмент из этого релиза, концертная версия "Summer Nights" из концертного релиза "Live Without A Net", доступна ниже.







+0 -0



просмотров: 118

