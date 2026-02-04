×
Новая песня PAPA ROACH
96
Новое видео POPPY
66
MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a
52
DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з...
48
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
Kamelot
США
Power Metal
4 фев 2026
:
Бывший вокалист KAMELOT работает над сольником
28 окт 2025
:
ROY KHAN исполняет хит KAMELOT
7 сен 2025
:
Фрагмент нового релиза KAMELOT
24 июл 2025
:
KAMELOT переиздают ранние альбомы
14 июл 2025
:
Бывший вокалист KAMELOT отметил юбилей "The Black Halo"
16 апр 2025
:
Бывший вокалист KAMELOT: «"The Black Halo" определённо выдержал испытание временем»
26 мар 2025
:
ROY KHAN отметит юбилей альбома KAMELOT
21 фев 2025
:
Барабанщик KAMELOT запустил свой стриминг
14 янв 2025
:
KAMELOT отметят юбилей альбома новыми изданиями
27 окт 2024
:
Видео полного выступления KAMELOT
5 авг 2024
:
Гитарист KAMELOT о любви к SAVATAGE, CRIMSON GLORY
19 мар 2024
:
Видео с текстом от KAMELOT
29 янв 2024
:
ROY KHAN спел песню KAMELOT
25 авг 2023
:
ROY KHAN о причинах своего ухода из KAMELOT
15 авг 2023
:
Переиздания KAMELOT выйдут осенью
12 июл 2023
:
Новое видео KAMELOT
23 май 2023
:
Новое видео KAMELOT
22 мар 2023
:
Видео с выступления KAMELOT
22 мар 2023
:
MELISSA BONNY представляет новый альбом KAMELOT
15 мар 2023
:
Новое видео KAMELOT
15 фев 2023
:
Новое видео KAMELOT
11 фев 2023
:
Видео с выступления KAMELOT
8 фев 2023
:
KAMELOT исполнили новую песню
12 янв 2023
:
Новое видео KAMELOT
15 ноя 2022
:
Видео с выступления KAMELOT
27 окт 2022
:
Новый альбом KAMELOT выйдет в 2023 году
20 окт 2022
:
ROY KHAN — об уходе из KAMELOT
12 авг 2022
:
ROY KHAN очень рад, что KAMELOT продолжили деятельность
1 июл 2022
:
Новый альбом KAMELOT выйдет в 2023 году
26 май 2022
:
KAMELOT сняли два клипа
28 окт 2021
:
ROY KHAN — об уходе из KAMELOT
2 мар 2021
:
Вокалист KAMELOT — о замене Roy'я Khan'a
28 дек 2020
:
Гитарист KAMELOT — о новом альбоме: «Будет микс»
15 окт 2020
:
KAMELOT готовы к записи
21 авг 2020
:
У KAMELOT есть 25
18 авг 2020
:
Вокалист KAMELOT: «Пандемия не сильно поменяла наши планы»
10 июл 2020
:
Фрагмент нового релиза KAMELOT
6 июн 2020
:
Трейлер к новому релизу KAMELOT
4 июн 2020
:
KAMELOT выпускают концертный релиз
3 июн 2020
:
KAMELOT работают над новым материалом
28 фев 2020
:
Книга о KAMELOT выйдет в этом году
21 июн 2019
:
Вокалисты KAMELOT и KOBRA AND THE LOTUS помолвлены
22 апр 2019
:
Кавер-версия KAMELOT на арфах
10 апр 2019
:
KAMELOT нашли ударника
14 мар 2019
:
Видео с текстом от KAMELOT
10 дек 2018
:
KAMELOT впервые за пять лет выступили в Австралии
17 сен 2018
:
KAMELOT сняли концерт для DVD
6 сен 2018
:
Новое видео KAMELOT
4 сен 2018
:
ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступят с KAMELOT
1 июн 2018
:
Новое видео KAMELOT
25 май 2018
:
Тизер к новому синглу KAMELOT
7 май 2018
:
Гитарист DRAGONFORCE присоединился на сцене к KAMELOT
5 апр 2018
:
Рассказ об издании нового альбома KAMELOT
3 апр 2018
:
Новая песня бывшего вокалиста KAMELOT
31 мар 2018
:
Новое видео KAMELOT
4 мар 2018
:
Видео с текстом от KAMELOT
27 фев 2018
:
Трейлер нового альбома KAMELOT
6 фев 2018
:
KAMELOT сменили барабанщика
1 фев 2018
:
Тизер нового альбома KAMELOT
26 янв 2018
:
Обложка и трек-лист нового альбома KAMELOT
26 янв 2018
:
KAMELOT снимут концерт для DVD
20 янв 2018
:
Новый альбом KAMELOT выйдет весной
15 янв 2018
:
Вокалистка BEYOND THE BLACK на новом альбоме KAMELOT
11 янв 2018
:
Фрагмент новой песни KAMELOT
23 дек 2017
:
Новое видео KAMELOT
14 дек 2017
:
KAMELOT завершают работу над альбомом
16 ноя 2017
:
Новый альбом KAMELOT выйдет весной следующего года
12 апр 2017
:
Вокалист KAMELOT о террористическом акте в Стокгольме
8 мар 2017
:
Гитарист KAMELOT о новом материале
9 фев 2017
:
ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступили с KAMELOT
23 ноя 2016
:
KAMELOT проведут 2017 год за сочинением
16 авг 2016
:
Японские синхронистки использовали музыку KAMELOT
7 авг 2016
:
Барабанщик KAMELOT записал партии для альбома PAMELA MOORE
5 июл 2016
:
Видео с выступления KAMELOT
25 май 2016
:
Видео с выступления KAMELOT
21 май 2016
:
Обложка и трек-лист нового сборника KAMELOT
3 май 2016
:
Новое видео KAMELOT
26 апр 2016
:
Видео с выступления KAMELOT
17 дек 2015
:
У KAMELOT «много отличных идей для нового материала»
29 ноя 2015
:
Видео с выступления KAMELOT
27 ноя 2015
:
Клавишник KAMELOT не испытывает уважения к тем группам, которые отменили европейский тур
18 окт 2015
:
KAMELOT завершили тур
12 окт 2015
:
Клавишник KAMELOT против Spotify
6 окт 2015
:
KAMELOT планируют выпустить новый DVD
9 сен 2015
:
Новое видео KAMELOT
22 июн 2015
:
В автобусе с KAMELOT
2 июн 2015
:
Редкое концертное видео KAMELOT
20 май 2015
:
Гитарист KAMELOT о самых безумных вещах в туре
15 май 2015
:
Гитарист KAMELOT: «Мы не собираемся отмечать двадцатилетний юбилей дебютного альбома»
4 май 2015
:
KAMELOT исполнили новые песни
25 апр 2015
:
Новое видео KAMELOT
13 апр 2015
:
Тизер нового альбома KAMELOT
2 апр 2015
:
Видео с текстом от KAMELOT
28 фев 2015
:
Фрагмент нового трека KAMELOT
23 фев 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома KAMELOT
23 фев 2015
:
KAMELOT завершили работу над новым альбомом
15 янв 2015
:
Новый альбом KAMELOT выйдет весной
5 янв 2015
:
KAMELOT приступили к записи нового альбома
15 сен 2014
:
Вокалистка STREAM OF PASSION присоединилась на сцене к KAMELOT
27 авг 2014
:
Новое видео KAMELOT
24 авг 2014
:
KAMELOT завершают работу над песнями
26 июл 2014
:
Видео с выступления KAMELOT
28 фев 2014
:
KAMELOT о южноамериканском туре
27 фев 2014
:
Видео с выступления KAMELOT
7 дек 2013
:
Официальное видео о норвежской части тура KAMELOT
3 дек 2013
:
Официальное видео о шведской части тура KAMELOT
27 ноя 2013
:
Официальное видео о финской части тура KAMELOT
19 ноя 2013
:
Вокалистка NIGHTWISH выступила с KAMELOT
10 ноя 2013
:
Видео с выступления KAMELOT
4 сен 2013
:
Видео с выступления KAMELOT
11 июл 2013
:
Новое видео KAMELOT
12 июн 2013
:
Закулисные съемки из японского тура KAMELOT
23 фев 2013
:
Видео с текстом от KAMELOT
22 фев 2013
:
Басист KAMELOT ответил на вопросы
7 фев 2013
:
Новый сингл KAMELOT выйдет в феврале
27 окт 2012
:
Рассказ о лимитированном издании нового альбома KAMELOT
27 окт 2012
:
Трейлер нового альбома KAMELOT
22 окт 2012
:
Новое видео KAMELOT
22 окт 2012
:
Рассказ о североамериканском туре KAMELOT
15 окт 2012
:
Видео с выступления KAMELOT
8 окт 2012
:
JEFF SCOTT SOTO присоединился на сцене к KAMELOT
29 сен 2012
:
Семплы новых песен KAMELOT
14 сен 2012
:
Видео с выступления KAMELOT
13 сен 2012
:
Вокалист BLACKGUARD присоединился к KAMELOT
7 сен 2012
:
KAMELOT впервые выступили в Коста-Рике
5 сен 2012
:
Фрагмент нового трека KAMELOT
31 авг 2012
:
Бэк-вокалистка KAMELOT показала содержимое своего закулисного ящика
23 авг 2012
:
Семпл новой песни KAMELOT
16 авг 2012
:
Обложка нового альбома KAMELOT
9 авг 2012
:
Закулисные съемки с выступления KAMELOT на Wacken Open Air
24 июл 2012
:
Первый летний репортаж KAMELOT
21 июл 2012
:
Участники EPICA, RHAPSODY OF FIRE присоединились на сцене к KAMELOT
19 июл 2012
:
Выход нового альбома KAMELOT перенесен на октябрь
19 июл 2012
:
Название нового альбома KAMELOT
15 июл 2012
:
KAMELOT представили публике новый трек
14 июл 2012
:
KAMELOT представили публике новый трек
1 июл 2012
:
Новый вокалист KAMELOT "уверен в будущем группы"
23 июн 2012
:
Новым вокалистом KAMELOT...
22 июн 2012
:
Видео записи бэк-вокала для нового альбома KAMELOT
13 июн 2012
:
Гитарист KAMELOT ответил на вопросы поклонников
26 май 2012
:
KAMELOT на STEAMHAMMER/SPV
24 май 2012
:
KAMELOT заключили соглашение на издание нового альбома в Японии
11 май 2012
:
Билеты на первое шоу европейского тура KAMELOT были раскуплены «быстрее, чем когда-либо»
25 апр 2012
:
Вокалистка AMARANTHE вновь поедет в тур с KAMELOT
16 фев 2012
:
KAMELOT: Видео с круиза '70000 Tons Of Metal'
11 янв 2012
:
KAMELOT начнут европейский тур в Голландии
26 ноя 2011
:
Новое видео KAMELOT; работа в студии начнется с января
25 сен 2011
:
Вокалистка THE AGONIST присоединилась на сцене к KAMELOT
28 авг 2011
:
Гитарист KAMELOT: “Поскольку у нас есть свой лейбл, мы можем ремастировать и переиздать альбомы”
6 июн 2011
:
FABIO LIONE о сотрудничестве с KAMELOT
3 июн 2011
:
Бывший вокалист KAMELOT спел на свадьбе
16 май 2011
:
Видео с выступления KAMELOT
25 апр 2011
:
Видео из тура KAMELOT
23 апр 2011
:
KAMELOT начали поиски вокалиста
22 апр 2011
:
ROY KHAN ушел из KAMELOT
11 апр 2011
:
Видео с выступления KAMELOT
11 апр 2011
:
Туровое издание последнего альбома KAMELOT
10 апр 2011
:
KAMELOT выступили с FABIO LIONE
25 янв 2011
:
KAMELOT поедут в тур с вокалисткой AMARANTHE
6 янв 2011
:
KAMELOT с вокалистом CIRCUS MAXIMUS: Видео
17 дек 2010
:
KAMELOT поедет в тур вместе с Fabio Lione
29 окт 2010
:
Концертное видео KAMELOT
8 сен 2010
:
KAMELOT отложили североамериканский тур
2 сен 2010
:
Новое видео KAMELOT
29 авг 2010
:
Семплы с нового альбома KAMELOT
4 авг 2010
:
Обложка нового альбома KAMELOT
22 июл 2010
:
Трек-лист нового альбома KAMELOT
25 июн 2010
:
KAMELOT подписали контракт с earMUSIC
18 июн 2010
:
KAMELOT снимают видео на "The Great Pandemonium"
26 май 2010
:
KAMELOT заключили соглашение об издании альбома в Японии
24 май 2010
:
Гитарист OZZY OSBOURNE/FIREWIND на новом альбоме KAMELOT
1 апр 2010
:
Концертные видео двух новых песен KAMELOT
20 фев 2010
:
Вокалистка EPICA на новом альбоме KAMELOT
26 янв 2010
:
KAMELOT снимут предстоящий европейский тур для DVD
18 дек 2009
:
Предварительная дата выхода нового альбома KAMELOT
2 дек 2009
:
KAMELOT сменили басиста
16 июн 2009
:
KAMELOT завершают подготовку к записи нового альбома
13 май 2009
:
Новое видео от KAMELOT
28 апр 2009
:
KAMELOT отправятся в студию в июне
12 фев 2009
:
KAMELOT закончили первую сессию
3 фев 2009
:
Гитарист KAMELOT рассказал о новом диске
29 июл 2008
:
KAMELOT снимает видео в турне
6 май 2008
:
Подробности о переизданном альбоме KAMELOT "Ghost Opera - The Second Coming"
2 апр 2008
:
Новое видео от KAMELOT
22 мар 2008
:
KAMELOT сняли клип на песню "Rule The World"
13 фев 2008
:
KAMELOT переиздадут "Ghost Opera" с бонус-треками
22 янв 2008
:
KAMELOT сняли новое видео
3 окт 2007
:
KAMELOT: о новом DVD
24 сен 2007
:
Бывший басист KAMELOT присоединится к группе для предстоящего турне
9 сен 2007
:
KAMELOT: видео на песню “The Human Stain” в сети
11 май 2007
:
KAMELOT - концерт переносится на 18 июня 2007, клуб Точка
10 май 2007
:
Концерт KAMELOT в Москве отменен!
21 апр 2007
:
KAMELOT : видео "Ghost Opera" в сети
18 апр 2007
:
KAMELOT рассказывают о своем турне по Европе
23 мар 2007
:
Новый альбом KAMELOT выйдет в июне
10 фев 2007
:
KAMELOT: новый альбом в процессе сведения
4 фев 2007
:
KAMELOT сняли новое видео
20 дек 2006
:
Концертное видео KAMELOT "When The Lights Are Down" в сети
27 ноя 2006
:
Новый альбом KAMELOT будет "убийственным"
25 окт 2006
:
Перенесена дата выхода DVD и двойного концертного CD от KAMELOT
5 сен 2006
:
KAMELOT: Подробности о первом DVD
26 июл 2006
:
KAMELOT работают над новым альбомом
4 июн 2006
:
У KAMELOT уже готовы девять новых песен
28 фев 2006
:
KAMELOT собираются записывать новый альбом этим летом
8 янв 2006
:
KAMELOT снимут концертный DVD в Норвегии
23 авг 2004
:
KAMELOT: релиз нового альбома в Японии
24 дек 2001
:
Kamelot - новый альбом только в сентябре 2002 года.
сегодня
Бывший вокалист KAMELOT работает над сольником
ROY KHAN в своем аккаунте в Ин-100-грамм написал:
«Написал первые три строчки для первой законченной песни моего первого сольного альбома...»
4 фев 2026
Orgik
Первые три строчки xD Ну ты, Рой, конечно, могёшь. Тебе бы "Ветра Зимы" дописывать за деда. А что там с Концепшн? Всё, устали старые?
