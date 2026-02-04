Arts
4 фев 2026 : 		 Бывший вокалист KAMELOT работает над сольником

28 окт 2025 : 		 ROY KHAN исполняет хит KAMELOT

7 сен 2025 : 		 Фрагмент нового релиза KAMELOT

24 июл 2025 : 		 KAMELOT переиздают ранние альбомы

14 июл 2025 : 		 Бывший вокалист KAMELOT отметил юбилей "The Black Halo"

16 апр 2025 : 		 Бывший вокалист KAMELOT: «"The Black Halo" определённо выдержал испытание временем»

26 мар 2025 : 		 ROY KHAN отметит юбилей альбома KAMELOT

21 фев 2025 : 		 Барабанщик KAMELOT запустил свой стриминг

14 янв 2025 : 		 KAMELOT отметят юбилей альбома новыми изданиями

27 окт 2024 : 		 Видео полного выступления KAMELOT

5 авг 2024 : 		 Гитарист KAMELOT о любви к SAVATAGE, CRIMSON GLORY

19 мар 2024 : 		 Видео с текстом от KAMELOT

29 янв 2024 : 		 ROY KHAN спел песню KAMELOT

25 авг 2023 : 		 ROY KHAN о причинах своего ухода из KAMELOT

15 авг 2023 : 		 Переиздания KAMELOT выйдут осенью

12 июл 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

23 май 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

22 мар 2023 : 		 Видео с выступления KAMELOT

22 мар 2023 : 		 MELISSA BONNY представляет новый альбом KAMELOT

15 мар 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

15 фев 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

11 фев 2023 : 		 Видео с выступления KAMELOT

8 фев 2023 : 		 KAMELOT исполнили новую песню

12 янв 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

15 ноя 2022 : 		 Видео с выступления KAMELOT

27 окт 2022 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет в 2023 году
Бывший вокалист KAMELOT работает над сольником



zoom
ROY KHAN в своем аккаунте в Ин-100-грамм написал:

«Написал первые три строчки для первой законченной песни моего первого сольного альбома...»




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

4 фев 2026
Orgik
Первые три строчки xD Ну ты, Рой, конечно, могёшь. Тебе бы "Ветра Зимы" дописывать за деда. А что там с Концепшн? Всё, устали старые?
просмотров: 182

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
