Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 52
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 48
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
Blaze Bayley

*



4 фев 2026 : 		 Почему BLAZE BAYLEY перестал встречаться в фанатами?

18 сен 2025 : 		 BLAZE BAYLEY: «Сложнее всего дается диета»

12 июн 2025 : 		 BLAZE BAYLEY: «Я был опустошён, узнав о смерти Пола»

11 июн 2025 : 		 BLAZE BAYLEY целиком исполнит X-Factor

18 фев 2025 : 		 BLAZE BAYLEY дал совет молодым

11 ноя 2024 : 		 BLAZE BAYLEY почтил память Пола Ди'Анно

6 сен 2024 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

16 мар 2024 : 		 BLAZE BAYLEY: «Мне сложно приехать в США»

2 мар 2024 : 		 BLAZE BAYLEY открыл европейский тур

17 фев 2024 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

13 фев 2024 : 		 BLAZE BAYLEY об исполнении песен IRON MAIDEN: «Это приятно»

7 фев 2024 : 		 BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для многих фанатов IRON MAIDEN»

31 янв 2024 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

17 янв 2024 : 		 BLAZE BAYLEY: «Неважно, что я не умею петь»

11 янв 2024 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

3 янв 2024 : 		 BLAZE BAYLEY: «Иногда люди не осознают силу слов»

24 июл 2023 : 		 BLAZE BAYLEY: «Конец был близок»

26 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает концертный релиз

20 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY дома

14 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенёс операцию

7 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY остается в больнице

29 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенесет операцию

27 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенес сердечный приступ

20 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY назвал участие в IRON MAIDEN лучшей работой в мире

16 дек 2022 : 		 Видео полного выступления BLAZE BAYLEY

10 ноя 2022 : 		 BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не очень понравились перемены»
Почему BLAZE BAYLEY перестал встречаться в фанатами?



BLAZE BAYLEY в новом сообщении в социальной сети объяснил, почему больше не проводит встречи с поклонниками:

«Я решил прекратить участвовать в бесплатных и включенных в программу встречах, приветствиях и раздаче автографов на своих хэдлайн-шоу.

Для меня это важное решение, в основном для того, чтобы защитить свое здоровье после операции на открытом сердце после сердечного приступа, который едва не привел к летальному исходу. Но также я чувствую, что должен максимально беречь свое здоровье, уделяя приоритетное внимание своей энергии, сосредоточенности и голосу для выступлений на шоу, где моей целью является соблюдение самых высоких стандартов.

Еще одной причиной является разочарование от того, что на следующий день после проведения meet & greets на ebay и других аукционных площадках появляются товары с автографами для продажи. Это не в чьих интересах. Таким образом, в обозримом будущем автографов не будет.

Если ты увидишь меня на улице и захочешь сделать селфи, это нормально. Просто поздоровайся и приготовь свой телефон или фотоаппарат. Это не изменится.

Спустя 25 лет для меня это важное решение. Вы — мое вдохновение и утешение, мои воины и друзья, и вместе мы перевернули солнце. Я очень благодарен вам за всю вашу помощь и поддержку на протяжении многих лет и заранее благодарю вас за понимание этого очень сложного решения».






4 фев 2026
gravitgroove
продавцы и перекупщики товаров с автографами ныне живущих артистов имеют право быть, но таким бы хорошо хуй с крылышками на лбу выжигать.
4 фев 2026
WahrandPhain
gravitgroove, а тем кто покупает такое - кочегаров на булках
