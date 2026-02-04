сегодня



Почему BLAZE BAYLEY перестал встречаться в фанатами?



BLAZE BAYLEY в новом сообщении в социальной сети объяснил, почему больше не проводит встречи с поклонниками:



«Я решил прекратить участвовать в бесплатных и включенных в программу встречах, приветствиях и раздаче автографов на своих хэдлайн-шоу.



Для меня это важное решение, в основном для того, чтобы защитить свое здоровье после операции на открытом сердце после сердечного приступа, который едва не привел к летальному исходу. Но также я чувствую, что должен максимально беречь свое здоровье, уделяя приоритетное внимание своей энергии, сосредоточенности и голосу для выступлений на шоу, где моей целью является соблюдение самых высоких стандартов.



Еще одной причиной является разочарование от того, что на следующий день после проведения meet & greets на ebay и других аукционных площадках появляются товары с автографами для продажи. Это не в чьих интересах. Таким образом, в обозримом будущем автографов не будет.



Если ты увидишь меня на улице и захочешь сделать селфи, это нормально. Просто поздоровайся и приготовь свой телефон или фотоаппарат. Это не изменится.



Спустя 25 лет для меня это важное решение. Вы — мое вдохновение и утешение, мои воины и друзья, и вместе мы перевернули солнце. Я очень благодарен вам за всю вашу помощь и поддержку на протяжении многих лет и заранее благодарю вас за понимание этого очень сложного решения».











