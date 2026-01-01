Arts
Новости
Новости
4 фев 2026 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE переиздадут ЕР

24 дек 2025 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE материала на три альбома

16 дек 2025 : 		 Гитарист BULLET FOR MY VALENTINE: «Мы уже год как работаем над демо»

14 дек 2025 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут запись зимой

6 дек 2025 : 		 Лидер BULLET FOR MY VALENTINE о Сэме Риверсе

12 окт 2025 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Меня не смущает, что нас называют металкор-группой»

11 сен 2025 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE рад новой главе в карьере

22 июн 2025 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE обещают тяжелый альбом

19 июн 2025 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть 12 демо

17 июн 2025 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE уже летом собираются в студию

4 фев 2025 : 		 Видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

31 янв 2025 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть 13 песен

11 ноя 2024 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE в студии

1 ноя 2024 : 		 Почему BULLET FOR MY VALENTINE продержались так долго?

13 авг 2024 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Туровая жизнь не для всех»

12 авг 2024 : 		 Юбилейный релиз BULLET FOR MY VALENTINE

2 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

1 апр 2024 : 		 Бывший барабанщик BULLET FOR MY VALENTINE о туре по первому альбому

13 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIVIUM присоединился на сцене к BULLET FOR MY VALENTINE

1 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BULLET FOR MY VALENTINE

11 июл 2023 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: «2024 год проведём в студии»

20 дек 2022 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

1 авг 2022 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

4 июл 2022 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выступили в баре

3 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

21 июн 2022 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE даёт совет молодым
BULLET FOR MY VALENTINE переиздадут ЕР



BULLET FOR MY VALENTINE анонсировали переиздание ЕР "Hand Of Blood":

Matt Tuck: «Честно говоря, я не могу поверить, что прошло уже двадцать лет с момента выхода "The Poison" и "Hand Of Blood", и что это были за невероятные двадцать лет. Я так горжусь тем, чего мы достигли как группа за последние два десятилетия, и все началось с этих записей».

Трек-лист:

01. 4 Words (To Choke Upon)
02. Hand Of Blood
03. Cries In Vain
04. Curses
05. No Control
06. Just Another Star




просмотров: 64

