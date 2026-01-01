BULLET FOR MY VALENTINE переиздадут ЕР

BULLET FOR MY VALENTINE анонсировали переиздание ЕР "Hand Of Blood":
Matt Tuck: «Честно говоря, я не могу поверить, что прошло уже двадцать лет с момента выхода "The Poison" и "Hand Of Blood", и что это были за невероятные двадцать лет. Я так горжусь тем, чего мы достигли как группа за последние два десятилетия, и все началось с этих записей».
Трек-лист:
01. 4 Words (To Choke Upon)
02. Hand Of Blood
03. Cries In Vain
04. Curses
05. No Control
06. Just Another Star
