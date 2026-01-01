сегодня



BULLET FOR MY VALENTINE переиздадут ЕР



BULLET FOR MY VALENTINE анонсировали переиздание ЕР "Hand Of Blood":



Matt Tuck: «Честно говоря, я не могу поверить, что прошло уже двадцать лет с момента выхода "The Poison" и "Hand Of Blood", и что это были за невероятные двадцать лет. Я так горжусь тем, чего мы достигли как группа за последние два десятилетия, и все началось с этих записей».



Трек-лист:



01. 4 Words (To Choke Upon)

02. Hand Of Blood

03. Cries In Vain

04. Curses

05. No Control

06. Just Another Star







+0 -0



просмотров: 64

