сегодня
DAVID ELLEFSON: «Послушал я новый MEGADETH...»
DAVID ELLEFSON в программе "The David Ellefson Show" прокомментировал выпуск группой MEGADETH прощального альбома:
«Забавно, что Dave был зол на Kirk Hammett за то, что тот играл его соло в песнях, которые вошли в альбом METALLICA "Kill 'Em All", а теперь Dave играет соло Kirk'a.
Я помню, как был на какой-то вечеринке в Ориндж Каунти. И, кажется, я помню женщину, которой принадлежало это место. Это было излюбленное место Dave — Ориндж Каунти. Он оттуда родом. Я помню, что там присутствовал бывший басист METALLICA Ron McGovney со своей девушкой. Это была большая вечеринка, и у кого-то оказался с собой новый альбом METALLICA "Ride The Lightning". Мы его послушали. Помню, Dave сказал: "Чёрт возьми, они украли мой рифф". Этот рифф в инструментальном перерыве перед бриджем, потому что Dave играл его в квартире. Гитарист Greg Handevidt , кажется, считает, что он был в оригинальной версии "Set The World Afire" [первой песне, которую Mustaine написал после того, как его выгнали из METALLICA]. И он, возможно, прав. Возможно, он был в этой песне. А потом нам пришлось его убрать, потому что METALLICA его использовали. Так что они явно использовали пару риффов Dave. Dave сейчас говорит об этом так, как будто они все сидели в комнате и вместе сочиняли "Ride The Lightning". Я там не был, поэтому не знаю подробностей, но мне кажется, что если бы это была действительно законченная песня, она бы попала на "Kill 'Em All". Но этого не произошло. Это произошло пару лет спустя. Так участвовал ли Dave? Да, но мне кажется, что эта песня была написана после того, как он ушёл из группы. Но, опять же, я там не был. Я знаю только одно: James пишет тексты совсем не так, как Dave. Поэтому в "Ride The Lightning" я слышу, как James становится настоящим автором текстов. Вот так».
Он заявил, что он пытался объективно прослушать новый альбом MEGADETH:
«Забавно, что я не отношусь к числу ненавистников MEGADETH. Я знаю, что мнения фанатов разделились по поводу нового альбома. Я слышал об этом. Наш вокалист Chaz Leon из KINGS OF THRASH большой поклонник MEGADETH и Dave, и он говорит мне, что фанаты разделились в оценках этого альбома.
Мне всё равно. Я оставил Dave'a и MEGADETH в прошлом. Всё это в моём зеркале заднего вида. Я только что дал интервью журналу Guitar Player, где очень чётко сказал: "Я простил Dave'a за всё". И жизнь продолжается. Я занят новыми вещами. На данный момент позади уже пять лет. Меня спросили: "Ты будешь участвовать в прощальном туре MEGADETH?" Я ответил: "Меня не пригласили. Послушайте, если бы они позвонили мне, взял бы я бас-гитару, чтобы сыграть пару песен? Конечно. Было бы весело. Было бы круто". Но я не сижу и не жду: "Надеюсь, они позвонят". Да пошло оно. Я учу песни четырёх других групп, включая METAL CHURCH "Bass Warrior" и всё остальное».
По его словам, он недавно слушал интервью Mustaine радиоведущему SiriusXM и не согласился с комментарием о том, что поведение одного из участников группы в прошлом мешает MEGADETH дать последний концерт своего предстоящего прощального тура с составом, в который могли бы войти все бывшие участники группы, которые на данный момент живы. Mustaine, по-видимому, имел в виду своё решение уволить Ellefson в мае 2021 года после того, как были опубликованы непристойные сообщения и откровенные видеозаписи с участием басиста:
«Я думаю, смешно говорить, что то, что я сделал, было настолько непростительным, что мы не можем снова играть вместе. Это была выдуманная история — выдуманный скандал, выдуманная история. Фейковые новости. Так что это просто глупо и смешно.
Моё сердце смягчилось по отношению к Dave'y, когда я услышал это интервью, потому что я его понимаю. Он, очевидно, находится в совершенно другой части своей жизни. Он намного старше. Мы с ним не разговаривали пять лет, и я не читаю и не слушаю его интервью, но это одно из них. Я решил его послушать. Я записывал альбомы с Dave'ом почти 40 лет, так что я имею к этому какое-то отношение.
Я скажу так: я не помню какую-либо конкретную песню из нового альбома MEGADETH… Я думал, что это будет "Let There Be Shred"… Teemu — великолепный гитарист. Он потрясающий. Он крутой музыкант. Для меня он сейчас олицетворяет историю MEGADETH. Он яркая звезда группы. Я бы хотел, чтобы они не сильно обрабатывали партии Dirk'a в Pro Tool, потому что он умеет играть, и ему нужна свобода… Мы всегда говорили, что он ближе всех к Гару Самуэльсону со времён Гар Самуэльсона. Не нужно его обрабатывать в Pro Tool и привязывать к сетке, перестаньте заниматься квантизацией тактов и дайте ему немного дышать. Он умеет играть. Дайте ему дышать. Итак, есть некоторые вещи в продюсировании, с которыми я не согласен, даже на последнем альбоме, в котором я участвовал, пока не ушёл... Я говорил: "Не привязывай всё к сетке, чувак. Пусть люди играют, пусть дышат. Пусть это будет похоже на альбом "Peace Sells"».
Упомянув тот факт, что в оригинальной версии альбома MEGADETH «The Sick, The Dying... And The Dead!» были его партии, прежде чем его выгнали из группы и его партии заменили треками Steve DiGiorgio, Ellefson сказал:
«Может быть, однажды Dave использует мои басовые партии и выпустит ремикшированную, ремастерированную версию с David Ellefson и Dirk Verbeuren, потому что в тех партиях, которые мы с ним сыграли на последнем альбоме, была магия — я ненавижу это название — "The Sick, The Dying... And The Dead!" Фу.
Но я скажу, что я послушал новый альбом MEGADETH. У Dave'a новая группа. У него новый звук. Так что я послушал его как слушатель, как фанат MEGADETH и даже как поклонник таланта Dave'a. Потому что я восхищаюсь тем, что он может сочинять. И одно я скажу о Dave: он пишет тексты, которые заставляют тебя слушать то, что он говорит. Обычно в тяжёлом металле это просто набор риффов. Потом появляется певец, который либо рычит, либо кричит, либо делает что-то ещё. Ты как бы отключаешься — по крайней мере, я так делаю. Chuck Billy из TESTAMENT — ещё один вокалист, которого я слушаю, потому что он как грузовой поезд, и невозможно не слышать его и его слова. Но Dave пишет тексты, которые хочется слушать. Я всегда говорю, что когда начинается сведение, когда вступает вокалист, всё остальное должно отойти на второй план, потому что люди хотят слышать вокалиста. Именно так слушают женщины. Когда они слушают песню, они слушают вокалиста. Так что, по-моему, именно это и нужно делать».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Начало истории чисто как у Демьяна
Ну баса у меня с собой не было, а писюлька моя цвела не для этой 23-летней старухи. Но идею я запомнил. Знаете, я опытный музыкант, я считаю, что не знаешь, в какой момент идея может выстрелить, поэтому я стараюсь от них не избавляться - вдруг то, что не сработало в 80-е, сработает лет через 30-40?"
Но благость, что хоть кто-то про соло выдал официально базу, теперь точно не осталось сомнений.