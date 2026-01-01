сегодня



KITTIE выступили с RACHEL GONZALES



KITTIE выступили с RACHEL GONZALES 27 января в рамках круиза ShipRocked. Rachel подменяла Ivana "Ivy" Vujic, которая не смогла приехать из-за семейных проблем. Ожидается, что она вернется в состав группы в апреле на фестивале Sick New World







+0 -0



просмотров: 76

