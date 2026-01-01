Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 52
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 48
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
4 фев 2026 : 		 KITTIE выступили с RACHEL GONZALES

8 окт 2025 : 		 KITTIE: «О новой музыке будем думать в 2026»

19 сен 2025 : 		 Новое видео KITTIE

20 авг 2025 : 		 Новое видео KITTIE

17 июл 2025 : 		 Вокалистка KITTIE: «Нет нужды причислять нас к ню-металлу»

28 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KITTIE

23 июн 2025 : 		 KITTIE могут что-то выпустить

17 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KITTIE

6 мар 2025 : 		 KITTIE вместе с THE PRETTY WILD и DIAMANTE исполнили кавер-версию METALLICA

27 фев 2025 : 		 Что вокалистка KITTIE думает о дебютной пластинке

17 фев 2025 : 		 Гитаристка KITTIE о создании последнего альбома

13 янв 2025 : 		 KITTIE отметили юбилей дебютного альбома

8 окт 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мир нас ждал!»

6 окт 2024 : 		 Вокалистка KITTIE выбирает правильный альбом METALLICA

22 авг 2024 : 		 Вокалистка KITTIE о новом этапе карьеры

10 авг 2024 : 		 Видео полного выступления KITTIE

29 июл 2024 : 		 У KITTIE есть еще шесть песен

18 июл 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы вернулись за кайфом!»

1 июл 2024 : 		 Вокалистка KITTIE о возвращении на сцену

21 июн 2024 : 		 Новое видео KITTIE

12 июн 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Кто знал, что мы так долго продержимся»

5 июн 2024 : 		 KITTIE о возвращении ню-металла

31 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

27 май 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы рады, что наша музыка придает женщинам сил»

15 май 2024 : 		 KITTIE представили безалкогольный напиток KittiePIG

10 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE
KITTIE выступили с RACHEL GONZALES



zoom
KITTIE выступили с RACHEL GONZALES 27 января в рамках круиза ShipRocked. Rachel подменяла Ivana "Ivy" Vujic, которая не смогла приехать из-за семейных проблем. Ожидается, что она вернется в состав группы в апреле на фестивале Sick New World




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 76

