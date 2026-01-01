Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 52
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 48
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
Новости
4 фев 2026 : 		 У вокалиста OMNIUM GATHERUM лимфома

23 янв 2026 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

7 ноя 2025 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

24 сен 2025 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

8 авг 2025 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

17 июн 2025 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

20 янв 2025 : 		 Перемены в OMNIUM GATHERUM

27 сен 2023 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

2 июн 2023 : 		 Видео с текстом от OMNIUM GATHERUM

12 апр 2023 : 		 Кавер-версия MICHAEL SEMBELLO от OMNIUM GATHERUM

3 мар 2023 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

5 ноя 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

14 окт 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

24 сен 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

27 авг 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

8 июн 2021 : 		 OMNIUM GATHERUM завершили запись

10 апр 2020 : 		 Новое телефонное видео OMNIUM GATHERUM

1 апр 2020 : 		 Перемены в OMNIUM GATHERUM

9 янв 2020 : 		 OMNIUM GATHERUM наняли бывшего гитариста ARCH ENEMY

23 сен 2019 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

12 сен 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

10 авг 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

7 июл 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

20 июн 2018 : 		 Подробности о новом альбоме OMNIUM GATHERUM

6 июн 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет летом

2 мар 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет летом
У вокалиста OMNIUM GATHERUM лимфома



Вокалист OMNIUM GATHERUM Jukka Pelkonen опубликовал следующее сообщение:

«Это Jukka из OG. Я должен сообщить вам, что не смогу принять участие в предстоящем европейском туре. Это потому, что у меня диагностировали лимфому. И теперь эта серьезная ситуация требует моего полного внимания.

Но не волнуйтесь. OG — это поезд, который нелегко остановить. После тщательного обсуждения с моими братьями из OG мы решили пригласить в тур талантливого человека. Это Henry Hämäläinen. Опытный певец и фронтмен. Мы думаем, что он более чем подходит для того, чтобы сразиться с OG в этом туре».

OMNIUM GATHERUM добавили: «Нет худа без добра, тур продолжается в полном объеме, и мы постараемся, чтобы он получился незабываемым! Даже несмотря на эту неудачу, дух OG силен, так что до встречи на концертах!»

Henry: «Привет, семья ОГ, на связи Henry! Хотя я реально опечален тем, что Jukka пришлось отказаться от участия в этом туре, для меня огромная честь, что я помогу группе в трудную минуту. Доверие, проявленное всей группой — и особенно самим Jukka — очень много для меня значит!»




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 178

