У вокалиста OMNIUM GATHERUM лимфома



Вокалист OMNIUM GATHERUM Jukka Pelkonen опубликовал следующее сообщение:



«Это Jukka из OG. Я должен сообщить вам, что не смогу принять участие в предстоящем европейском туре. Это потому, что у меня диагностировали лимфому. И теперь эта серьезная ситуация требует моего полного внимания.



Но не волнуйтесь. OG — это поезд, который нелегко остановить. После тщательного обсуждения с моими братьями из OG мы решили пригласить в тур талантливого человека. Это Henry Hämäläinen. Опытный певец и фронтмен. Мы думаем, что он более чем подходит для того, чтобы сразиться с OG в этом туре».



OMNIUM GATHERUM добавили: «Нет худа без добра, тур продолжается в полном объеме, и мы постараемся, чтобы он получился незабываемым! Даже несмотря на эту неудачу, дух OG силен, так что до встречи на концертах!»



Henry: «Привет, семья ОГ, на связи Henry! Хотя я реально опечален тем, что Jukka пришлось отказаться от участия в этом туре, для меня огромная честь, что я помогу группе в трудную минуту. Доверие, проявленное всей группой — и особенно самим Jukka — очень много для меня значит!»





