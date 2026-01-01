сегодня



Оригинальный состав GIANT выступит на фестивале



GIANT в оригинальном составе соберутся для выступления на Frontiers Rock Festival 2026, который пройдет с первого по третье мая в Live Club, Trezzo sull'Adda (Milan), Italy. К Dann Huff, David Huff и Mike Brignardello присоединяться американский вокалист Bryan Cole, второй гитарист Mark Oakley и клавишник Larry Hall. Группа обещает отыграть множество знаковых композиций включая песни с первых двух альбомов. Более подробную информацию можно найти на www.frontiersrockfestival.com.







