Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 52
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 48
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
4 фев 2026 : 		 Новое видео CORONATUS

4 дек 2025 : 		 Новое видео CORONATUS

31 июл 2023 : 		 Новое видео CORONATUS

16 ноя 2021 : 		 Новое видео CORONATUS

28 окт 2021 : 		 Новое видео CORONATUS

26 янв 2021 : 		 CORONATUS сменили вокалистку

14 ноя 2019 : 		 Новый сингл CORONATUS

15 окт 2019 : 		 Новый альбом CORONATUS выйдет осенью

14 окт 2019 : 		 Новый сингл CORONATUS

19 июн 2016 : 		 Последний альбом CORONATUS доступен для прослушивания

1 дек 2015 : 		 Новое видео CORONATUS

26 ноя 2015 : 		 Новая песня CORONATUS

19 авг 2015 : 		 CORONATUS готовятся к записи

18 июн 2015 : 		 Новое видео CORONATUS

16 дек 2014 : 		 CORONATUS опубликовали видео на композицию "The Elvenwell (I Can Give You)"

29 окт 2014 : 		 Перемены состава в CORONATUS

15 окт 2014 : 		 Новая песня CORONATUS

19 апр 2014 : 		 Новое видео CORONATUS

24 июл 2013 : 		 Новый альбом CORONATUS выйдет в октябре

18 янв 2013 : 		 CORONATUS начнут запись в мае

10 дек 2012 : 		 Новое видео CORONATUS

4 дек 2012 : 		 Компиляция от CORONATUS

15 ноя 2011 : 		 Трек-лист нового альбома CORONATUS

2 окт 2011 : 		 Новое видео CORONATUS

4 май 2011 : 		 Концертное видео CORONATUS

2 июл 2010 : 		 Новая вокалистка в CORONATUS
Новое видео CORONATUS



Through The Brightest Blue, новое видео CORONATUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Dreadful Waters“, релиз которого состоялся 23 января на Massacre Records




КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

4 фев 2026
Corpsegrinder04
Это говно не вытягивает даже тётка со стрижкой рейдера из Fallout 3.
4 фев 2026
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, це Джулi с Кiберпанку 2077
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом