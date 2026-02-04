×
Coronatus
Германия
Gothic Metal
http://www.coronatus.net
http://www.myspace.com/coronatus
https://www.facebook.com/CoronatusOfficial
4 фев 2026
:
Новое видео CORONATUS
4 дек 2025
:
Новое видео CORONATUS
31 июл 2023
:
Новое видео CORONATUS
16 ноя 2021
:
Новое видео CORONATUS
28 окт 2021
:
Новое видео CORONATUS
26 янв 2021
:
CORONATUS сменили вокалистку
14 ноя 2019
:
Новый сингл CORONATUS
15 окт 2019
:
Новый альбом CORONATUS выйдет осенью
14 окт 2019
:
Новый сингл CORONATUS
19 июн 2016
:
Последний альбом CORONATUS доступен для прослушивания
1 дек 2015
:
Новое видео CORONATUS
26 ноя 2015
:
Новая песня CORONATUS
19 авг 2015
:
CORONATUS готовятся к записи
18 июн 2015
:
Новое видео CORONATUS
16 дек 2014
:
CORONATUS опубликовали видео на композицию "The Elvenwell (I Can Give You)"
29 окт 2014
:
Перемены состава в CORONATUS
15 окт 2014
:
Новая песня CORONATUS
19 апр 2014
:
Новое видео CORONATUS
24 июл 2013
:
Новый альбом CORONATUS выйдет в октябре
18 янв 2013
:
CORONATUS начнут запись в мае
10 дек 2012
:
Новое видео CORONATUS
4 дек 2012
:
Компиляция от CORONATUS
15 ноя 2011
:
Трек-лист нового альбома CORONATUS
2 окт 2011
:
Новое видео CORONATUS
4 май 2011
:
Концертное видео CORONATUS
2 июл 2010
:
Новая вокалистка в CORONATUS
сегодня
Новое видео CORONATUS
Through The Brightest Blue, новое видео CORONATUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Dreadful Waters“, релиз которого состоялся 23 января на Massacre Records
+0
-0
(
2
)
4 фев 2026
Corpsegrinder04
Это говно не вытягивает даже тётка со стрижкой рейдера из Fallout 3.
4 фев 2026
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04
,
це Джулi с Кiберпанку 2077
