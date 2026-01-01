Arts
Новости
5 фев 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления THRESHOLD

4 окт 2024 : 		 THRESHOLD пересвели первые альбомы

18 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от THRESHOLD

7 окт 2022 : 		 Видео с текстом от THRESHOLD

26 авг 2022 : 		 Видео с текстом от THRESHOLD

15 июл 2022 : 		 Новое видео THRESHOLD

18 мар 2022 : 		 Переиздание THRESHOLD выйдет весной

7 июл 2021 : 		 THRESHOLD отправились в студию

23 апр 2020 : 		 Рассказ о туре THRESHOLD

12 сен 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании THRESHOLD

8 сен 2017 : 		 Видео с текстом от THRESHOLD

17 авг 2017 : 		 Новое видео THRESHOLD

15 июл 2017 : 		 Видео с текстом от THRESHOLD

27 мар 2017 : 		 THRESHOLD сменили вокалиста

26 дек 2016 : 		 Новый альбом THRESHOLD выйдет в 2017

23 окт 2015 : 		 Концертное видео THRESHOLD

25 сен 2015 : 		 Концертное видео THRESHOLD

14 авг 2015 : 		 Концертный релиз THRESHOLD выйдет в ноябре

30 окт 2014 : 		 Новое видео THRESHOLD

17 сен 2014 : 		 Новый альбом THRESHOLD доступен для прослушивания

6 сен 2014 : 		 Видео с текстом от THRESHOLD

7 авг 2014 : 		 Трейлер нового альбома THRESHOLD

26 июл 2014 : 		 Видео с текстом от THRESHOLD

11 июл 2014 : 		 Детали нового альбома THRESHOLD

25 мар 2014 : 		 Новый альбом THRESHOLD выйдет в сентябре

6 фев 2014 : 		 Названия новых песен THRESHOLD
Профессиональное видео полного выступления THRESHOLD



Профессиональное видео полного выступления THRESHOLD, которое состоялось в рамках Rock Hard Festival 2025, доступно для просмотра ниже:

SLIPSTREAM 00:00:00
SILENCED 00:05:07
THE MAN WHO SAW THROUGH ME 00:10:00
MISSION PROFILE 00:21:45
FALLING AWAY 00:30:15
SNOWBLIND 00:37:03
KING OF NOTHING 00:44:20
SMALL DARK LINES 00:49:45




просмотров: 60

