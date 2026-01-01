Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 52
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 49
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
4 фев 2026 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

5 сен 2025 : 		 Новый альбом группы GREEN CARNATION доступен для прослушивания

4 авг 2025 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

8 июл 2025 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

30 июн 2022 : 		 Кавер-версия JIM CROCE от GREEN CARNATION

18 дек 2020 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

26 май 2020 : 		 Видео с текстом от GREEN CARNATION

9 май 2020 : 		 Новый альбом GREEN CARNATION доступен для прослушивания

20 мар 2020 : 		 Концерт GREEN CARNATION в прямом эфире

5 мар 2020 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

16 фев 2020 : 		 Новый альбом GREEN CARNATION выйдет весной

7 дек 2019 : 		 GREEN CARNATION выпустят новый альбом в первой половине 2020 года

3 сен 2019 : 		 GREEN CARNATION записывают новый альбом

7 июл 2015 : 		 GREEN CARNATION поедут в тур в 2016

28 фев 2014 : 		 GREEN CARNATION соберутся для нового концерта

17 июл 2008 : 		 Бывший вокалист GREEN CARNATION сообщает о своём сольном альбоме

21 май 2007 : 		 Новое видео от GREEN CARNATION

12 апр 2007 : 		 GREEN CARNATION начинают работу над новым материалом

30 ноя 2006 : 		 GREEN CARNATION : подробности релиза DVD "A Night Under the Dam"

24 сен 2006 : 		 В сети доступен отрывок с нового DVD GREEN CARNATION

6 дек 2005 : 		 GREEN CARNATION : басист "отработал" свое

5 ноя 2005 : 		 GREEN CARNATION выложили новый трек

31 окт 2005 : 		 GREEN CARNATION: возвращение басиста

25 окт 2005 : 		 GREEN CARNATION обещают много концертов в будущем году

6 окт 2005 : 		 Гитарист GREEN CARNATION женился

20 сен 2005 : 		 GREEN CARNATION выпустят эксклюзивный акустический EP
|||| 4 фев 2026

Новое видео GREEN CARNATION



Sanguis, новое видео GREEN CARNATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'A Dark Poem, Part II: Sanguis, релиз которого третье апреля на Season Of Mist в следующих вариантах:

CD Digipack
12" Vinyl Gatefold (Black)
12" Vinyl Gatefold (Yellow and Red Marbled)
​12" Vinyl Gatefold (Orange and ​Coke Bottle Green)
12" Vinyl Gatefold (Gold Splatters)
12" Vinyl Gatefold (Silver, White and Black Marbled)
12" Vinyl Gatefold (Transparent Green and Purple Marbled)




просмотров: 114

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
