Новости
AC/DC

GENE SIMMONS, JOSH HOMME, CHAD SMITH почтили память вокалиста AC/DC



Видео с выступления фанатского шоу во славу бывшего вокалиста AC/DC Бона Скотта, в котором приняли участие Josh Homme (QUEENS OF THE STONE AGE),Gene Simmons (KISS),Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS), Steve Gorman (THE BLACK CROWES), Larry "Ler" LaLonde (PRIMUS), Billy Rowe (BUCKCHERRY, JETBOY) и Mike Inez (ALICE IN CHAINS), доступно ниже.






1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
