сегодня



GENE SIMMONS, JOSH HOMME, CHAD SMITH почтили память вокалиста AC/DC



Видео с выступления фанатского шоу во славу бывшего вокалиста AC/DC Бона Скотта, в котором приняли участие Josh Homme (QUEENS OF THE STONE AGE),Gene Simmons (KISS),Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS), Steve Gorman (THE BLACK CROWES), Larry "Ler" LaLonde (PRIMUS), Billy Rowe (BUCKCHERRY, JETBOY) и Mike Inez (ALICE IN CHAINS), доступно ниже.











+1 -0



просмотров: 87

