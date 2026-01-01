Arts
Басист GUNS N' ROSES о выпуске отдельных синглов



zoom
DUFF MCKAGAN в недавнем интервью рассказал о недавно выпущенных группой синглах "Atlas" и "Nothin'":

«Мы записывали две группы из двух [новых] песен перед [различными этапами тура]. И мы знали, что будем гастролировать еще долгое время, так что, я думаю, мы выпустили пару песен до начала большого тура — я имею в виду, что один тур длится примерно полтора года — и это было круто. Я считаю, это было правильно. Благодаря этому все всегда оставалось свежим.

Эти последние две ["Atlas" и "Nothin"], мы знали, что это будут последние две [песни, которые, как сообщается, были впервые задуманы во время сессий для "Chinese Democracy"]. Они разные, это совершенно разные песни, но все равно это определенно GUNS N' ROSES. И я считаю, что "Nothin" — это реально классный переход почти в ритм-энд-блюз, в песне много пространства. Гитарное соло Slash'a, как мне кажется, и вокал Axl'a в "Nothin" просто потрясающие. "Atlas" мы уже играли вживую на репетициях и все такое, и теперь она будет звучать еще лучше… Это и так громкая тема, но я вживую она прозвучит еще круче!»

На вопрос о том, как он готовится к гастрольной жизни и справляется с ней на протяжении более чем 40 лет своей карьеры профессионального музыканта, Duff ответил:

«Это долгое шоу. Как вы выбираете песни из нашего сет-листа? Итак, мы играем три или три с половиной часа, в зависимости от того, что мы делаем. И это, безусловно, спортивное начинание. Ты выполняешь работу, занимаешься спортом, чтобы подготовиться к туру, концертам, неделе и всему такому. Но как только вы выходите на сцену, появляется связь с аудиторией… И это Америка, это Канада, это Южная Америка, это по всей Европе, это Ближний Восток, Африка, Азия и Исландия, и везде, куда бы мы ни поехали, это происходит. Для меня большая честь поддерживать связь с группой фанатов, видеть, как люди приходят, проявляют себя и делают свое дело. Вот на чем я сосредоточен. У меня есть жена и две дочери, и у нас все получается. И так было с тех пор, как мы стали семьей; у нас все получается, а это значит, что они часто выезжают [на гастроли]. И теперь моя жена — наши дети выросли, так что она чаще выходит в свет. Но теперь у нас есть собака, новая собака. Вот это будет мешать».




