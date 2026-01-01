Arts
*

Def Leppard

*



5 фев 2026 : 		 У DEF LEPPARD полно материала

5 фев 2026 : 		 DEF LEPPARD исполнили новую песню

22 янв 2026 : 		 Новая песня DEF LEPPARD

27 дек 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN хотел в DEF LEPPARD?

9 дек 2025 : 		 DEF LEPPARD с оркестром

16 ноя 2025 : 		 RICK ALLEN обещает много новой музыки от DEF LEPPARD

6 ноя 2025 : 		 DEF LEPPARD получили звезду

25 окт 2025 : 		 Участники DEF LEPPARD исполняют BAD COMPANY

7 окт 2025 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Я не боюсь умереть»

20 сен 2025 : 		 Концертный релиз DEF LEPPARD выйдет осенью

13 сен 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Сейчас у нас лучше идут билеты чем альбомы»

9 сен 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили на Radio 2 In The Park

23 авг 2025 : 		 DEF LEPPARD в "America's Got Talent"

11 авг 2025 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

6 авг 2025 : 		 DEF LEPPARD работают над новым материалом

25 июл 2025 : 		 Участники DEF LEPPARD о финальном шоу Оззи: «Это было по-королевски»

18 июл 2025 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к DEF LEPPARD

23 июн 2025 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

19 май 2025 : 		 VIVIAN CAMPBELL выступил с DEF LEPPARD

22 апр 2025 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD все еще переживает последствия нападения

19 апр 2025 : 		 PHIL COLLEN исполнил DEF LEPPARD

9 фев 2025 : 		 DEF LEPPARD пытаются в BEN E. KING: Видео

1 фев 2025 : 		 DEF LEPPARD пытаются в BEN E. KING

28 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL: видео

26 янв 2025 : 		 Гитаристу DEF LEPPARD пересадили костный мозг

20 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL
У DEF LEPPARD полно материала



Басист DEF LEPPARD Rick Savage в недавнем интервью сообщил, что у группы полно материала для нового альбома:

«У нас действительно достаточно материала, и у нас его будет достаточно, чтобы продержаться до конца десятилетия. Нам не хватает нескольких песен, чтобы выпустить два альбома».

Он добавил, что DEF LEPPARD все еще работают над новой музыкой и ожидают выхода своего тринадцатого студийного альбома в конце этого года или в начале 2027 года.

«На самом деле, это непрерывный процесс. Если бы нам нужно было выпустить альбом на следующей неделе, мы бы это сделали, но мы все еще пишем, мы все еще записываемся, мы все еще заканчиваем работу. Как мы всегда говорим, на последние 20% требуется 80% времени, чтобы все получилось правильно. Итак, мы участвуем в этом процессе!»»




просмотров: 117

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
