У DEF LEPPARD полно материала



Басист DEF LEPPARD Rick Savage в недавнем интервью сообщил, что у группы полно материала для нового альбома:



«У нас действительно достаточно материала, и у нас его будет достаточно, чтобы продержаться до конца десятилетия. Нам не хватает нескольких песен, чтобы выпустить два альбома».



Он добавил, что DEF LEPPARD все еще работают над новой музыкой и ожидают выхода своего тринадцатого студийного альбома в конце этого года или в начале 2027 года.



«На самом деле, это непрерывный процесс. Если бы нам нужно было выпустить альбом на следующей неделе, мы бы это сделали, но мы все еще пишем, мы все еще записываемся, мы все еще заканчиваем работу. Как мы всегда говорим, на последние 20% требуется 80% времени, чтобы все получилось правильно. Итак, мы участвуем в этом процессе!»»







