Новости
Smith/Kotzen

5 фев 2026 : 		 SMITH/KOTZEN открыли тур

18 дек 2025 : 		 ADRIAN SMITH об игре на гитаре KIRK'a HAMMETT'a

7 дек 2025 : 		 Видео с текстом от SMITH/KOTZEN

13 май 2025 : 		 Видео с выступления SMITH/KOTZEN

15 апр 2025 : 		 RICHIE KOTZEN: «Песню Black Light мы почти выкинули»

11 апр 2025 : 		 ADRIAN SMITH об искусственном интеллекте

19 мар 2025 : 		 ADRIAN SMITH и RICHIE KOTZEN о проекте SMITH/KOTZEN

13 мар 2025 : 		 RICHIE KOTZEN о работе с Adrian Smith

21 фев 2025 : 		 Новое видео SMITH/KOTZEN

12 янв 2025 : 		 ADRIAN SMITH лишился дома из-за пожара

20 ноя 2024 : 		 Новое видео SMITH/KOTZEN

31 июл 2024 : 		 SMITH/KOTZEN готовят сюрпризы

9 сен 2022 : 		 Новое видео SMITH/KOTZEN

27 июл 2022 : 		 Новый релиз SMITH/KOTZEN выйдет осенью

9 мар 2022 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN присоединился к SMITH/KOTZEN

2 фев 2022 : 		 Видео с выступления SMITH/KOTZEN

29 янв 2022 : 		 Видео с выступления SMITH/KOTZEN

26 янв 2022 : 		 SMITH/KOTZEN исполняют материал IRON MAIDEN

25 янв 2022 : 		 У SMITH/KOTZEN уже есть семь песен
SMITH/KOTZEN открыли тур



Видео с первого выступления нового тура SMITH/KOTZEN, которое состоялось третьего февраля в La Riviera Madrid, Spain, доступно для просмотра ниже:

01. Life Unchained
02. Black Light
03. Wraith
04. Glory Road
05. Hate And Love
06. Taking My Chances
07. Darkside
08. Outlaw
09. Got A Hold On Me
10. White Noise
11. Scars
12. Running
13. Solar Fire

Encore:

14. You Can't Save Me (Richie Kotzen song)
15. Wasted Years (IRON MAIDEN song)




просмотров: 117

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
