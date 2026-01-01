×
Smith/Kotzen
Международный
Hard Rock
https://www.smithkotzen.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/smithkotzen.officialmusic/
5 фев 2026
:
SMITH/KOTZEN открыли тур
18 дек 2025
:
ADRIAN SMITH об игре на гитаре KIRK'a HAMMETT'a
7 дек 2025
:
Видео с текстом от SMITH/KOTZEN
13 май 2025
:
Видео с выступления SMITH/KOTZEN
15 апр 2025
:
RICHIE KOTZEN: «Песню Black Light мы почти выкинули»
11 апр 2025
:
ADRIAN SMITH об искусственном интеллекте
19 мар 2025
:
ADRIAN SMITH и RICHIE KOTZEN о проекте SMITH/KOTZEN
13 мар 2025
:
RICHIE KOTZEN о работе с Adrian Smith
21 фев 2025
:
Новое видео SMITH/KOTZEN
12 янв 2025
:
ADRIAN SMITH лишился дома из-за пожара
20 ноя 2024
:
Новое видео SMITH/KOTZEN
31 июл 2024
:
SMITH/KOTZEN готовят сюрпризы
9 сен 2022
:
Новое видео SMITH/KOTZEN
27 июл 2022
:
Новый релиз SMITH/KOTZEN выйдет осенью
9 мар 2022
:
Барабанщик IRON MAIDEN присоединился к SMITH/KOTZEN
2 фев 2022
:
Видео с выступления SMITH/KOTZEN
29 янв 2022
:
Видео с выступления SMITH/KOTZEN
26 янв 2022
:
SMITH/KOTZEN исполняют материал IRON MAIDEN
25 янв 2022
:
У SMITH/KOTZEN уже есть семь песен
сегодня
SMITH/KOTZEN открыли тур
Видео с первого выступления нового тура SMITH/KOTZEN, которое состоялось третьего февраля в La Riviera Madrid, Spain, доступно для просмотра ниже:
01. Life Unchained
02. Black Light
03. Wraith
04. Glory Road
05. Hate And Love
06. Taking My Chances
07. Darkside
08. Outlaw
09. Got A Hold On Me
10. White Noise
11. Scars
12. Running
13. Solar Fire
Encore:
14. You Can't Save Me (Richie Kotzen song)
15. Wasted Years (IRON MAIDEN song)
