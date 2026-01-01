сегодня



DEF LEPPARD исполнили новую песню



Видео с выступления DEF LEPPARD "Def Leppard Live At Caesars Palace: The Las Vegas Residency", которое состоялось третьего февраля в зале на 4 300 мест, доступно ниже.







+0 -0



просмотров: 210

