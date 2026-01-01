Arts
Новости
Voivod

5 фев 2026 : 		 VOIVOD перезаписали первую песню

1 окт 2025 : 		 Биография VOIVOD выйдет осенью

5 июн 2025 : 		 VOIVOD выступили с оркестром

18 май 2025 : 		 VOIVOD стали докторами

31 янв 2025 : 		 VOIVOD выступили с оркестром

27 янв 2025 : 		 VOIVOD хотят в кино

23 янв 2025 : 		 Потерянный клип VOIVOD

15 сен 2024 : 		 VOIVOD сыграют с оркестром

10 апр 2024 : 		 Документальный фильм о VOIVOD почти готов

29 мар 2024 : 		 VOIVOD представят документальный фильм летом

21 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления VOIVOD

6 сен 2023 : 		 Новое видео VOIVOD

2 авг 2023 : 		 Концертное видео VOIVOD

26 июл 2023 : 		 Барабанщик VOIVOD: «ИИ хороший!»

21 июл 2023 : 		 Новое видео VOIVOD

12 июл 2023 : 		 Барабанщик VOIVOD: «Я боюсь ИИ»

2 июл 2023 : 		 Барабанщик VOIVOD — о появлении в составе Jason'a Newsted'a

15 июн 2023 : 		 Фрагмент нового релиза VOIVOD

30 май 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOIVOD

19 май 2023 : 		 Фрагмент нового релиза VOIVOD

17 май 2023 : 		 JASON NEWSTED присоединился на сцене к VOIVOD

15 апр 2023 : 		 Юбилейный альбом VOIVOD выйдет летом

13 мар 2023 : 		 VOIVOD получили награду JUNO

27 фев 2023 : 		 Вокалист VOIVOD не смог вспомнить текст первой песни

29 дек 2022 : 		 Вокалист VOIVOD — о выживании в меняющейся индустрии

3 ноя 2022 : 		 Барабанщик VOIVOD — о появлении гранжа
VOIVOD перезаписали первую песню



VOIVOD опубликовали видео перезаписанного трека "'Condemned To The Gallows", которая, по словам Michel "Away" Langevin, является первой песней группы.




просмотров: 177

