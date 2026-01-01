×
Дата :
с
по
Voivod
Канада
Alternative Metal
Progressive Metal
Thrash Metal
http://www.voivod.com
Myspace:
http://www.myspace.com/voivod
Facebook:
https://www.facebook.com/Voivod
5 фев 2026
:
VOIVOD перезаписали первую песню
1 окт 2025
:
Биография VOIVOD выйдет осенью
5 июн 2025
:
VOIVOD выступили с оркестром
18 май 2025
:
VOIVOD стали докторами
31 янв 2025
:
VOIVOD выступили с оркестром
27 янв 2025
:
VOIVOD хотят в кино
23 янв 2025
:
Потерянный клип VOIVOD
15 сен 2024
:
VOIVOD сыграют с оркестром
10 апр 2024
:
Документальный фильм о VOIVOD почти готов
29 мар 2024
:
VOIVOD представят документальный фильм летом
21 фев 2024
:
Профессиональное видео с выступления VOIVOD
6 сен 2023
:
Новое видео VOIVOD
2 авг 2023
:
Концертное видео VOIVOD
26 июл 2023
:
Барабанщик VOIVOD: «ИИ хороший!»
21 июл 2023
:
Новое видео VOIVOD
12 июл 2023
:
Барабанщик VOIVOD: «Я боюсь ИИ»
2 июл 2023
:
Барабанщик VOIVOD — о появлении в составе Jason'a Newsted'a
15 июн 2023
:
Фрагмент нового релиза VOIVOD
30 май 2023
:
Профессиональное видео полного выступления VOIVOD
19 май 2023
:
Фрагмент нового релиза VOIVOD
17 май 2023
:
JASON NEWSTED присоединился на сцене к VOIVOD
15 апр 2023
:
Юбилейный альбом VOIVOD выйдет летом
13 мар 2023
:
VOIVOD получили награду JUNO
27 фев 2023
:
Вокалист VOIVOD не смог вспомнить текст первой песни
29 дек 2022
:
Вокалист VOIVOD — о выживании в меняющейся индустрии
3 ноя 2022
:
Барабанщик VOIVOD — о появлении гранжа
20 окт 2022
:
Новое видео VOIVOD
7 сен 2022
:
Новый ЕР VOIVOD выйдет осенью
20 июн 2022
:
VOIVOD ввели в Metal Hall Of Fame
19 июн 2022
:
Рассказ об издании бокс-сета VOIVOD
11 июн 2022
:
Новое видео VOIVOD
11 фев 2022
:
Новое видео VOIVOD
26 янв 2022
:
Новое видео VOIVOD
7 янв 2022
:
Новая песня VOIVOD
10 дек 2021
:
Новое видео VOIVOD
2 дек 2021
:
Новый альбом VOIVOD выйдет зимой
26 окт 2021
:
VOIVOD завершили запись
23 июл 2021
:
VOIVOD начнут запись летом
6 июл 2021
:
VOIVOD собирают деньги на фильм
31 май 2021
:
Гитарист VOIVOD надеется, что на новом альбоме будет немного трэша
27 апр 2021
:
VOIVOD целиком исполнят "Nothingface"
6 мар 2021
:
KESHA в футболке VOIVOD: «Животные, я люблю вас»
24 янв 2021
:
Вокалист VOIVOD: «Это был сложный год»
11 дек 2020
:
Никакого нового альбома VOIVOD до конца 2021 года
2 дек 2020
:
Барабанщик VOIVOD: «Сейчас самое время выпустить концертный релиз»
30 ноя 2020
:
Фрагмент нового DVD VOIVOD
10 ноя 2020
:
Фрагмент нового DVD VOIVOD
2 окт 2020
:
Концертный релиз VOIVOD выйдет осенью
13 июл 2020
:
VOIVOD планируют онлайн шоу
22 май 2020
:
Новое видео VOIVOD
24 апр 2020
:
ERIC FORREST о нереализованном альбоме VOIVOD
20 апр 2020
:
У гитариста VOIVOD есть идеи для альбома
15 апр 2020
:
VOIVOD работают над новым диском
13 апр 2020
:
Обучающее видео от VOIVOD
28 дек 2019
:
Вокалист VOIVOD о получении JUNO AWARD
7 июл 2019
:
VOIVOD выступили с брасс-квинтетом на MONTREAL INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL
28 июн 2019
:
VOIVOD выступят на международном джазовом фестивале
14 сен 2018
:
Новое видео VOIVOD
6 сен 2018
:
Новое видео VOIVOD
21 июл 2018
:
Новое видео VOIVOD
11 июл 2018
:
Детали нового альбома VOIVOD
30 июн 2018
:
VOIVOD исполнили новую песню
11 июн 2018
:
Новый альбом VOIVOD выйдет осенью
3 апр 2018
:
VOIVOD завершили запись
7 ноя 2017
:
VOIVOD приступили к записи
5 окт 2017
:
Видео с выступления VOIVOD
12 сен 2017
:
Новый ЕР VOIVOD выйдет осенью
27 июн 2017
:
Барабанщик VOIVOD о новом материале
7 май 2017
:
Переиздания VOIVOD выйдут на виниле в мае
29 апр 2017
:
VOIVOD запишут новый альбом в августе
8 апр 2017
:
Фрагмент нового релиза VOIVOD
2 апр 2017
:
Переиздания VOIVOD выйдут на виниле
23 дек 2016
:
Новое видео VOIVOD
24 окт 2016
:
Обучающее видео от VOIVOD
9 сен 2016
:
VOIVOD работают над концептуальной записью
10 авг 2016
:
VOIVOD выпустят сплит с ENTOMBED A.D.
9 июн 2016
:
JASON NEWSTED вновь сыграл с VOIVOD
4 июн 2016
:
Гитарист VOIVOD провёл гитарный урок
28 фев 2016
:
Вокалист DIE KREUZEN выступил с VOIVOD
29 янв 2016
:
Новая песня VOIVOD
24 дек 2015
:
Новый ЕР VOIVOD выйдет в феврале
2 дек 2015
:
Новый ЕР VOIVOD выйдет в марте
24 ноя 2015
:
Басист CARCASS присоединился на сцене к VOIVOD
30 окт 2015
:
Один день с VOIVOD
1 апр 2015
:
VOIVOD планируют выпустить винил
25 фев 2015
:
Видео с выступления VOIVOD
20 фев 2015
:
Видео исполнения новой песни VOIVOD
19 фев 2015
:
Новый альбом VOIVOD появится не раньше 2016 года
14 фев 2015
:
VOIVOD снова "ударились в прогрессив-рок"
28 янв 2015
:
Новая песня VOIVOD
30 дек 2014
:
Видео с выступления VOIVOD
9 дек 2014
:
Последний альбом VOIVOD выйдет на кассете
11 авг 2014
:
Видео с выступления VOIVOD
14 июл 2014
:
VOIVOD нашли басиста
11 июл 2014
:
VOIVOD расстались с басистом
7 дек 2013
:
Новое видео VOIVOD
12 ноя 2013
:
Новый сингл VOIVOD
21 окт 2013
:
Пивное видео VOIVOD
10 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления VOIVOD
22 июл 2013
:
Профессиональное видео всего выступления VOIVOD
18 июл 2013
:
Новое видео VOIVOD
5 июл 2013
:
JASON NEWSTED, PHILIP ANSELMO присоединились на сцене к VOIVOD: Профессиональное видео
26 июн 2013
:
JASON NEWSTED, PHILIP ANSELMO присоединились на сцене к VOIVOD
17 фев 2013
:
У фронтмена VOIVOD дивертикулит
17 янв 2013
:
Новый альбом VOIVOD доступен для прослушивания
12 янв 2013
:
Варианты изданий VOIVOD
20 дек 2012
:
Барабанщик VOIVOD: "Новый гитарист был всеми прекрасно принят!"
12 дек 2012
:
Новая песня VOIVOD
4 дек 2012
:
EPK от VOIVOD
28 ноя 2012
:
Новая песня VOIVOD
27 окт 2012
:
Трек-лист нового альбома VOIVOD
26 окт 2012
:
Обложка нового альбома VOIVOD
24 окт 2012
:
Видео с выступления VOIVOD
15 окт 2012
:
VOIVOD исполнили новую песню
10 окт 2012
:
Видео с выступления VOIVOD
28 сен 2012
:
Новая песня VOIVOD
16 сен 2012
:
Фрагмент нового сингла VOIVOD
5 сен 2012
:
VOIVOD на CENTURY MEDIA RECORDS
1 авг 2012
:
Гитарист VOIVOD исполнил симфонические версии песен METALLICA
6 июл 2012
:
VOIVOD исполнили новый трек
5 июл 2012
:
Новый логотип и название альбома VOIVOD
15 июн 2012
:
VOIVOD целиком исполнили свой альбом "Dimension Hatröss" в Монреале
18 апр 2012
:
VOIVOD целиком исполнили 'Dimension Hatröss': Видео
14 апр 2012
:
VOIVOD исполнили новый трек
14 мар 2012
:
Выступление VOIVOD на фестивале ROADBURN выйдет только на виниле
14 ноя 2011
:
VOIVOD: первый эпизод 'Optical Vortex'
26 окт 2011
:
"Новая старая" песня VOIVOD
30 сен 2011
:
VOIVOD готовятся к записи
20 сен 2011
:
Демо VOIVOD выйдет на CD и виниле
7 июн 2011
:
Концерт VOIVOD доступен для прослушивания
19 май 2011
:
Видео полного концерта VOIVOD
29 апр 2011
:
Семплы с концертного альбома VOIVOD
18 апр 2011
:
VOIVOD представили новый трек
15 мар 2011
:
Переиздание VOIVOD на виниле выйдет в мае
2 мар 2011
:
Концертный альбом VOIVOD выйдет в апреле
12 янв 2011
:
VOIVOD планируют выпуск альбома в 2011
12 июл 2010
:
VOIVOD начали сочинение нового материала
17 апр 2010
:
Концерты VOIVOD переносятся
7 окт 2009
:
Новый DVD VOIVOD выйдет в ноябре
24 июн 2009
:
Новый альбом VOIVOD целиком доступен для прослушивания
14 июн 2009
:
Новая песня от VOIVOD
11 июн 2009
:
В сеть выложены все аудиосемплы нового альбома VOIVOD
31 май 2009
:
Две новые песни от VOIVOD
11 апр 2009
:
Детали нового альбома VOIVOD
5 янв 2009
:
VOIVOD завершают работу над новым альбомом
24 фев 2008
:
VOIVOD закончат запись последнего альбома
23 сен 2007
:
Два новых видео от VOIVOD
18 авг 2007
:
Фронтмен VOIVOD запускает проект PARANOLAND
23 июл 2007
:
VOIVOD: переиздания и DVD
11 апр 2007
:
Доступны 4 демотрека группы VOIVOD
16 фев 2007
:
VOIVOD ждут выздоровления Jason’а Newsted'а
21 дек 2006
:
Видео VOIVOD "The Getaway" в сети
4 дек 2006
:
Работа над новым альбом VOIVOD начнется зимой
24 июл 2006
:
Новый альбом VOIVOD выйдет на виниле
23 апр 2006
:
Новый альбом VOIVOD выйдет в июле
14 мар 2006
:
Ударник VOIVOD: "Новый альбом будет потрясающим"
22 фев 2006
:
VOIVOD закончили сведение нового альбома
27 янв 2006
:
VOIVOD : последние штрихи к новому альбому
2 ноя 2005
:
VOIVOD в декабре закончат запись нового альбома
28 авг 2005
:
Умер DENIS 'PIGGY' D'AMOUR - гитарист VOIVOD
27 авг 2005
:
Гитарист VOIVOD "очень болен"
3 окт 2002
:
VOIVOD новые фото и видео
19 сен 2002
:
VOIVOD готовятся к записи нового альбома
сегодня
VOIVOD перезаписали первую песню
VOIVOD опубликовали видео перезаписанного трека "'Condemned To The Gallows", которая, по словам Michel "Away" Langevin, является первой песней группы.
