Новости
Mortal Sin

5 фев 2026 : 		 MORTAL SIN вернулись на сцену

11 янв 2026 : 		 MORTAL SIN могут выпустить новую музыку

2 май 2012 : 		 MORTAL SIN объявили о распаде

20 апр 2012 : 		 MORTAL SIN выступили с новым вокалистом

13 мар 2012 : 		 Новый вокалист MORTAL SIN

14 фев 2012 : 		 MAT MAURER ушел из MORTAL SIN

21 дек 2011 : 		 Видео с выступления MORTAL SIN

29 ноя 2011 : 		 Новое видео MORTAL SIN

30 авг 2011 : 		 MORTAL SIN подписали контракт с NOISEART RECORDS

4 июл 2011 : 		 Неофициальное видео MORTAL SIN

14 июн 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MORTAL SIN

5 фев 2011 : 		 Семпл новой песни MORTAL SIN

5 фев 2010 : 		 MORTAL SIN расстались с гитаристом и начали сочинение нового материала

7 окт 2009 : 		 Три новые песни MORTAL SIN

11 сен 2009 : 		 Концертный диск MORTAL SIN

19 мар 2009 : 		 MORTAL SIN начинают работу над новым альбомом
MORTAL SIN вернулись на сцену



MORTAL SIN отыграли первое за 14 лет шоу в рамках фестиваля Froth & Fury, Adelaide, Australia — видео доступно ниже.






1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
