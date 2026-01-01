сегодня



Новый альбом HATEBREED почти готов



В рамках недавней беседы с гитаристом HATEBREED Frank'ом Novinec'ом спросили, как дела с новым альбомом:



«Он выходит в этом году, да. По сути, он уже практически готов»



Относительно выпуска сингла "Make The Demons Obey" прошлым летом, он сказал:



«Самое приятное в нашем времени — я как-то говорил кое-кому, кто не связан с музыкальным бизнесом так, как мы, — самое приятное в том, как сейчас обстоят дела, в том, что ты можешь выпустить сингл, даже если у тебя уже готова вся запись, и "Хорошо, теперь у нас есть столько времени", когда вы можете по-настоящему проанализировать то, что вы сделали, и что-то изменить, что вам не понравилось, или даже написать другую песню и все такое. Это не что-то вроде: "Ладно, вот запись, вот два видеоклипа. Вот то, что должно быть синглами. И на этом все". Так что приятно выпустить сингл, на который у нас были отличные отзывы. Нам нравится эта песня. Что касается группы, то мы очень довольны "Make The Demons Obey". И мы, вероятно, скоро опубликуем еще один ролик. И, вполне вероятно, после этого появятся соответствующие видео».







