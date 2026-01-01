Arts
Новости
*

Hatebreed

*



9 фев 2026 : 		 Новый альбом HATEBREED почти готов

30 окт 2025 : 		 Почему HATEBREED существуют так долго? Отвечает барабанщик

19 окт 2025 : 		 Гитарист HATEBREED об операции по удалению опухоли

15 окт 2025 : 		 Барабанщик HATEBREED: «Ждите материал больше в духе SLAYER»

9 окт 2025 : 		 Новый альбом HATEBREED готов на 85%

2 окт 2025 : 		 HATEBREED ответили на иск CHRIS BEATTIE

12 авг 2025 : 		 Гитаристу HATEBREED уже лучше

1 авг 2025 : 		 CHRIS BEATTIE подал иск против HATEBREED

21 июл 2025 : 		 Новая песня HATEBREED

14 июл 2025 : 		 Операцию гитаристу HATEBREED проведут в августе

9 июл 2025 : 		 Барабанщик HATEBREED об уходе басиста: «Нечего особо обсуждать»

1 июл 2025 : 		 Гитарист HATEBREED надеется на операцию

19 июн 2025 : 		 У гитариста HATEBREED нашли опухоль

21 май 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED о своем уходе

7 май 2025 : 		 HATEBREED обещают сингл

1 мар 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED: «Не я ушел, меня ушли»

26 фев 2025 : 		 HATEBREED поменяли басиста

8 янв 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления HATEBREED

14 авг 2024 : 		 HATEBREED без лейбла

10 авг 2022 : 		 HATEBREED исполняют EXODUS

19 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления HATEBREED

13 янв 2022 : 		 Концертное видео HATEBREED

27 июл 2021 : 		 HATEBREED представят новое пиво

17 июл 2021 : 		 HATEBREED заменят IN FLAMES

17 апр 2021 : 		 Кавер-версия HATEBREED от BODYSNATCHER

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от HATEBREED
Новый альбом HATEBREED почти готов



В рамках недавней беседы с гитаристом HATEBREED Frank'ом Novinec'ом спросили, как дела с новым альбомом:

«Он выходит в этом году, да. По сути, он уже практически готов»

Относительно выпуска сингла "Make The Demons Obey" прошлым летом, он сказал:

«Самое приятное в нашем времени — я как-то говорил кое-кому, кто не связан с музыкальным бизнесом так, как мы, — самое приятное в том, как сейчас обстоят дела, в том, что ты можешь выпустить сингл, даже если у тебя уже готова вся запись, и "Хорошо, теперь у нас есть столько времени", когда вы можете по-настоящему проанализировать то, что вы сделали, и что-то изменить, что вам не понравилось, или даже написать другую песню и все такое. Это не что-то вроде: "Ладно, вот запись, вот два видеоклипа. Вот то, что должно быть синглами. И на этом все". Так что приятно выпустить сингл, на который у нас были отличные отзывы. Нам нравится эта песня. Что касается группы, то мы очень довольны "Make The Demons Obey". И мы, вероятно, скоро опубликуем еще один ролик. И, вполне вероятно, после этого появятся соответствующие видео».




просмотров: 133

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
