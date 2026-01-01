Arts
LOU GRAMM: «Мне пришлось заново учиться говорить»



LOU GRAMM в недавнем интервью размышлял о том, что почти 30 лет назад у него обнаружили опухоль головного мозга, называемую краниофарингиомой. Хотя опухоль была доброкачественной, в результате операции у него был серьезно поврежден гипофиз, что привело к значительному увеличению веса и не позволило ему выступать на сцене в течение года:

«Это была не раковая опухоль головного мозга, а большая опухоль головного мозга, щупальца которой обвились вокруг моего зрительного нерва и гипофиза и лишили функции мои надпочечники».

После того, как ведущий сказал, что слышал, что Lou пришлось заново учиться петь после операции, тот пояснил:

«Мне пришлось заново учиться говорить. Мой хирург сказал мне: "Lou, ты знаешь, что операция заняла 19 часов? Lou, я бы хотел, чтобы ты взял отпуск на полтора года, чтобы убедиться, что все так хорошо, как мы надеемся. Таким образом, ты будешь достаточно близко. Если возникнут какие-то проблемы, ты сразу же возвращайся, и мы с этим разберемся". Поэтому менеджменту FOREIGNER пришлось отменить первый этап нашего тура, чтобы я мог сделать операцию. Как ни странно, они перенесли тур примерно через три недели после того, как мне сделали операцию. И доктор хотел, чтобы я не выступал и не путешествовал, по крайней мере, полтора года, потому что, путешествуя с перепадом давления в самолете и просто перенапрягаясь после такого травмирующего опыта, он хотел убедиться, что все в порядке и все идет гладко, прежде чем я снова начну выступать. Но менеджмент FOREIGNER снова забронировал концерты примерно через месяц после того, как я выписался из больницы».

Когда интервьюер отметил, что "должно быть, было очень сложно" выступать таким образом, Lou ответил:

«Сложно? Я не мог вспомнить слова песен. Раньше я много танцевал на сцене. Я установил подставку для микрофона в одном месте и полукругом написал начало первых трех-четырех слов каждого куплета. И вот так мы объехали весь мир».




 ||| =]
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
