Будут ли MEGADETH играть «Ride The Lighting?»



DAVE MUSTAINE в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, когда он решил, что нужно записывать свою версию "Ride The Lightning":



«Что ж, мы уже прошли половину работы над альбомом. Потому что эта композиция в итоге стала песней под номером 13. И когда пришло время её записать, мы говорили о том, что обычно мы играем чью-топесню, которая нам нравится, или что-то в этом роде. И когда я разговаривал с моим сыном Джастисом [который входит в команду менеджеров MEGADETH], он сказал: "Почему бы тебе не записать "Ride The Lightning"?" Я посмотрел на него и подумал: "Хм. Наверное, это хорошая идея. Давай попробуем". Мы попробовали. Это было круто. И я сказал ребятам из группы: "Если мы собираемся это сделать, давайте постараемся сделать это так же хорошо, как в оригинале, или даже лучше". Потому что мы должны были это сделать. Если мы хотим отдать должное этим ребятам новой версией песни, которую я записал с James'ом, я думаю, важно сделать её такой же хорошей, а то и лучше. И вот что мы сделали: мы немного ускорили запись, и барабан заиграл в самом конце, и я сказал Dirk'y: "Оттянись по полной. И ты можешь усилить звук, если хочешь". Я также поговорил с Teemu и сказал: "Постарайся, если сможешь, не уходить далеко от оригинального гитарного соло". Потому что на самом деле это Kirk, импровизирующий по мотивам того, что делал я. "Итак, давайте повеселимся". И соло было немного другим — близким к оригиналу, который исполнил Kirk, но оно было немного другим. И ещё было пение. У нас с James'ом узнаваемые голоса, но они совсем не похожи. И я слушал, как поёт James, мне было забавно слушать его вокальные партии, разбирать их по частям и слышать, как он поёт, а затем вернуться к песне и попробовать спеть в моём стиле, в котором, я верю, заложена моя ДНК.



Всё было бы по-другому, если бы я спел песню группы, в которой играл, но которую написал не я. Это похоже на кавер на странную семейную песню. Но это же одна из моих песен! Так что мне понравилось всем этим заниматься. Мне понравилось сочинять её с James'ом, и мне понравилось исполнять её с MEGADETH».



На вопрос, включат ли MEGADETH "Ride The Lightning" в концертный сет предстоящего тура, Dave ответил:



«О чёрт, Эдди! Можешь не спрашивать меня об этом. [Смеётся]. Возможно. Может быть. Мы ведь и так играем "Mechanix"».



Во время этого же разговора Mustaine рассказал о своей продолжающейся борьбе с контрактурой Дюпюитрена — состоянием, при котором один или несколько пальцев сгибаются к ладони. Поражённые пальцы не могут полностью выпрямиться. На вопрос, беспокоится ли он о своей физической способности отыграть все концерты предстоящего финального тура MEGADETH, он ответил:



«У меня есть опасения, но они незначительны. Я в хорошей форме, со мной путешествует отличный тренер, и у меня очень здоровая группа. Моя семья очень здорова. Это просто часть нашего образа жизни. И мне пришлось пройти через многое, когда я был моложе. Никто в нашей семье не одобряет такой образ жизни».



После того, как ведущий Эдди Транк отметил, что с Mustaine'ом будут работать люди, чтобы он смог отыграть полноценное шоу, Dave сказал:



«Я ничего не могу поделать со своими руками. Следующее, что нужно сделать, это вернуться к хирургу-кистевику. А что касается моей спины, у меня сращение позвоночника, и у меня там были переломы, сдавление и выпячивание межпозвоночных дисков. Так что это больно. Я знаю, что есть много других парней, которые сталкивались с подобными хроническими болями из-за частого хэдбенгинга. Мы слышали о них, и я думал: "Чувак, мне так жаль тебя". Один из таких парней, кажется, был из DEATH, или как там называлась группа, в которой играл бывший басист MEGADETH Jimmy MacDonough? ICED EARTH. Да, ICED EARTH. Предположительно, у этого парня действительно больная спина. У меня так и не было возможности поговорить с ним об этом, но я об этом слышал».











