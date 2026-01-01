сегодня



SKID ROW вместе с SWEETWATER будут искать вокалиста



Группа SKID ROW объявила о первом в своем роде партнерстве с американской компанией Sweetwater, ведущим мировым онлайн-продавцом музыкальных инструментов и профессионального аудиооборудования, для поиска своего следующего вокалиста по всему миру. В рамках сотрудничества певцы со всего мира приглашаются на прослушивание, чтобы получить возможность выступить с одной из самых стойких и уважаемых рок-групп.



В 2026 году SKID ROW исполняется 40 лет. За четыре десятилетия группа исполнила несколько самых культовых гимнов хард-рока, включая "18 And Life", "I Remember You", "Monkey Business" и "Youth Gone Wild". Благодаря мультиплатиновым альбомам, релизам, возглавляющим чарты, и мировым гастролям, группа остается определяющей силой в рок-музыке. Теперь SKID ROW открывают дверь в новую эру — они ищут вокалиста, который сможет почтить их наследие и сформировать будущее.



«Это не конкурс и не уловка. Это настоящий поиск подходящего голоса, выразительности и аутентичности, которые помогут SKID ROW двигаться вперед».



Прослушивания по всему миру официально начинаются 5 февраля, и крайний срок подачи заявок не установлен. SKID ROW продолжит рассматривать заявки до тех пор, пока не будет найден подходящий исполнитель.



«Я впервые увидел выступление SKID ROW в Нью-Джерси еще до того, как они подписали контракт, и они совершенно поразили меня качеством своих песен и заразительной энергией исполнения», - прокомментировал рокер-резидент Sweetwater и создатель контента Ник Боукотт. «Мы в Sweetwater рады сотрудничать с группой, чтобы предоставить такую возможность, которая выпадает раз в жизни!»





