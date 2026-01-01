Arts
*

Skid Row

*



9 фев 2026 : 		 SKID ROW вместе с SWEETWATER будут искать вокалиста

3 фев 2026 : 		 Гитарист SKID ROW: «Мы продолжаем поиски правильного участника»

29 янв 2026 : 		 Басист SKID ROW выпускает сольный альбом летом

11 окт 2025 : 		 Басист SKID ROW о запоминающихся моментах в студии

22 сен 2025 : 		 Басист SKID ROW: «Мы собираемся сделать что-то масштабное, чтобы найти подходящего человека на роль фронтмена»

24 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Соберись мы как SKID ROW, сделали бы много классной музыки!»

22 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW

18 июн 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW о вредных привычках: «У меня нет чётких правил»

27 апр 2025 : 		 Очередные потерянные миллионы SKID ROW

1 апр 2025 : 		 Переиздание SKID ROW выйдет весной

23 мар 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW: «С прошлого года ищем вокалиста!»

17 фев 2025 : 		 Басист SKID ROW о главной ошибке группы

25 янв 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL о своем пребывании в SKID ROW

19 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW о новом вокалисте

16 янв 2025 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Уйти из группы было непросто»

10 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW: «Мы все еще ищем»

24 ноя 2024 : 		 SKID ROW проводят прослушивания

10 ноя 2024 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Я написал рифф к "Monkey Business"»

8 ноя 2024 : 		 Наврал ли ERIK GRÖNWALL участникам SKID ROW?

22 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW об уходе Erik'a Grönwall'a

14 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW вспоминает тур с VAN HALEN

23 сен 2024 : 		 Гитарист SKID ROW: «Некоторые реюнионы не должны происходить»

22 сен 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW

6 сен 2024 : 		 Гитарист SKID ROW о возможности реюниона

24 авг 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW

4 авг 2024 : 		 SKID ROW о решении AEROSMITH
SKID ROW вместе с SWEETWATER будут искать вокалиста



Группа SKID ROW объявила о первом в своем роде партнерстве с американской компанией Sweetwater, ведущим мировым онлайн-продавцом музыкальных инструментов и профессионального аудиооборудования, для поиска своего следующего вокалиста по всему миру. В рамках сотрудничества певцы со всего мира приглашаются на прослушивание, чтобы получить возможность выступить с одной из самых стойких и уважаемых рок-групп.

В 2026 году SKID ROW исполняется 40 лет. За четыре десятилетия группа исполнила несколько самых культовых гимнов хард-рока, включая "18 And Life", "I Remember You", "Monkey Business" и "Youth Gone Wild". Благодаря мультиплатиновым альбомам, релизам, возглавляющим чарты, и мировым гастролям, группа остается определяющей силой в рок-музыке. Теперь SKID ROW открывают дверь в новую эру — они ищут вокалиста, который сможет почтить их наследие и сформировать будущее.

«Это не конкурс и не уловка. Это настоящий поиск подходящего голоса, выразительности и аутентичности, которые помогут SKID ROW двигаться вперед».

Прослушивания по всему миру официально начинаются 5 февраля, и крайний срок подачи заявок не установлен. SKID ROW продолжит рассматривать заявки до тех пор, пока не будет найден подходящий исполнитель.

«Я впервые увидел выступление SKID ROW в Нью-Джерси еще до того, как они подписали контракт, и они совершенно поразили меня качеством своих песен и заразительной энергией исполнения», - прокомментировал рокер-резидент Sweetwater и создатель контента Ник Боукотт. «Мы в Sweetwater рады сотрудничать с группой, чтобы предоставить такую возможность, которая выпадает раз в жизни!»




