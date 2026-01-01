Arts
Новости
8 фев 2026 : 		 Бывший вокалист I PREVAIL: «Разборки с бывшими я оставил в прошлом»

29 дек 2025 : 		 Вокалист I PREVAIL об искусственном интеллекте в музыке

1 дек 2025 : 		 Бывший вокалист I PREVAIL записал кавер-версию хита Тейлор Свифт

20 сен 2025 : 		 Новое видео I PREVAIL

26 авг 2025 : 		 Бывшему вокалисту I PREVAIL не дают выпустить сольный материал

16 авг 2025 : 		 Новая песня I PREVAIL

14 авг 2025 : 		 Вокалист I PREVAIL: «Фанаты принимают нас просто замечательно!»

18 июл 2025 : 		 Новое видео I PREVAIL

25 июн 2025 : 		 Вокалист I PREVAIL о новом альбоме

21 июн 2025 : 		 Новое видео I PREVAIL

24 май 2025 : 		 Новое видео I PREVAIL

18 май 2025 : 		 I PREVAIL расстались с вокалистом

7 окт 2024 : 		 Концертное видео HALESTORM и I PREVAIL

25 сен 2024 : 		 I PREVAIL обновили альбом

19 сен 2024 : 		 Новая песня ALL TIME LOW и I PREVAIL

16 июл 2024 : 		 LZZY HALE и I PREVAIL исполнили песню вместе

5 май 2024 : 		 Вокалист I PREVAIL о проблемах со здоровьем

17 мар 2023 : 		 Новое видео I PREVAIL

21 дек 2022 : 		 Концертное видео I PREVAIL

20 авг 2022 : 		 Новое видео I PREVAIL

13 июл 2022 : 		 Новое видео I PREVAIL

21 июн 2022 : 		 Новое видео I PREVAIL

30 авг 2020 : 		 Новое видео I PREVAIL

12 сен 2019 : 		 Новое видео I PREVAIL

20 мар 2019 : 		 Новое видео I PREVAIL

28 фев 2019 : 		 Новый альбом I PREVAIL выйдет в марте
|||| 8 фев 2026

Бывший вокалист I PREVAIL: «Разборки с бывшими я оставил в прошлом»



BRIAN BURKHEISER опубликовал следующее сообщение:

«Я рад сообщить, что официально являюсь свободным, независимым артистом и буду выпускать свою собственную оригинальную музыку под названием SCATTERBRAIN.

Я хочу искренне поблагодарить Fearless и Concord Records за их профессионализм, уважение и поддержку на протяжении всего этого очень сложного периода.

Теперь, когда мой судебный спор позади, я готов поделиться своей историей.

Моя первая оригинальная песня "Phases" вместе с музыкальным клипом выйдет в эфир в следующую пятницу_.




просмотров: 113

