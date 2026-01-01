8 фев 2026



Бывший вокалист I PREVAIL: «Разборки с бывшими я оставил в прошлом»



BRIAN BURKHEISER опубликовал следующее сообщение:



«Я рад сообщить, что официально являюсь свободным, независимым артистом и буду выпускать свою собственную оригинальную музыку под названием SCATTERBRAIN.



Я хочу искренне поблагодарить Fearless и Concord Records за их профессионализм, уважение и поддержку на протяжении всего этого очень сложного периода.



Теперь, когда мой судебный спор позади, я готов поделиться своей историей.



Моя первая оригинальная песня "Phases" вместе с музыкальным клипом выйдет в эфир в следующую пятницу_.





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 113

