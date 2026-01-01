5 фев 2026



Новое видео HECATE ENTHRONED



"Gallery Of Rotting Portraits", новое видео группы HECATE ENTHRONED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Corpse Of A Titan, A Lament Long Buried", выходящего 29 мая. Продюсерами материала были HECATE ENTHRONED и Dan Abela (AKERCOCKE, BLEED FROM WITHIN, ANAAL NATHRAKH), который также занимался сведением и мастерингом, а оформление было создано Erskine Designs (INANIMATE EXISTENCE, BLEED THE SKY).







