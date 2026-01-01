Arts
5 фев 2026 : 		 Новое видео HECATE ENTHRONED

17 ноя 2020 : 		 Умер оригинальный гитарист HECATE ENTHRONED

27 сен 2020 : 		 Видео с текстом от HECATE ENTHRONED

10 авг 2020 : 		 Переиздание HECATE ENTHRONED выйдет осенью

14 фев 2019 : 		 Новое видео с текстом от HECATE ENTHRONED с участием SARAH JEZEBEL DEVA

20 янв 2019 : 		 Новое видео HECATE ENTHRONED

7 дек 2018 : 		 Видео с текстом от HECATE ENTHRONED

29 ноя 2018 : 		 Новый альбом HECATE ENTHRONED выйдет зимой

24 июл 2018 : 		 HECATE ENTHRONED на M-THEORY AUDIO

4 май 2016 : 		 HECATE ENTHRONED работают над новым материалом

9 июл 2015 : 		 HECATE ENTHRONED расстались с вокалистом

20 ноя 2013 : 		 Новая песня HECATE ENTHRONED

29 окт 2013 : 		 Трек-лист нового альбома HECATE ENTHRONED

24 окт 2013 : 		 Новый альбом HECATE ENTHRONED выйдет в ноябре

19 сен 2013 : 		 HECATE ENTHRONED на CRANK MUSIC GROUP

27 апр 2013 : 		 HECATE ENTHRONED представили вокалиста и ударника

18 дек 2012 : 		 HECATE ENTHRONED расстались с барабанщиком и вокалистом

15 мар 2010 : 		 HECATE ENTHRONED завершили запись нового альбома

25 апр 2008 : 		 HECATE ENTHRONED начали запись нового альбома
|||| 5 фев 2026

Новое видео HECATE ENTHRONED



"Gallery Of Rotting Portraits", новое видео группы HECATE ENTHRONED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Corpse Of A Titan, A Lament Long Buried", выходящего 29 мая. Продюсерами материала были HECATE ENTHRONED и Dan Abela (AKERCOCKE, BLEED FROM WITHIN, ANAAL NATHRAKH), который также занимался сведением и мастерингом, а оформление было создано Erskine Designs (INANIMATE EXISTENCE, BLEED THE SKY).




просмотров: 47

