5 фев 2026



Новое видео LION'S SHARE



"Pentagram", новое видео LION'S SHARE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Inferno, релиз которого намечен на 27 марта на Metalville Records.







+0 -0



просмотров: 33

