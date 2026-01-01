сегодня



TOMMY ALDRIDGE о знакомстве с Оззи



TOMMY ALDRIDGE в недавнем интервью обсудил свою карьеру и многие событие, случившиеся в его жизни. В частности, о встрече с Оззи Осборном, он сказал:



«Мой первый зарубежный тур был с BLACK OAK ARKANSAS, а мои первые выступления за пределами США были в поддержку BLACK SABBATH. Именно тогда, в 1973 году, я встретил Оззи (пошутил он). Это было очень, очень давно. Мы провели много времени вместе, и я узнал его раньше, чем большинство людей, еще до того, как он встретил свою жену. Я очень уважаю и ценю то, что сделал Оззи, не только в моей карьере, но и в музыкальном плане. У нас были общие переживания, о которых мало кто знает».







