Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую метал... 26
*

Kanonenfieber

*



6 фев 2026 : 		 Новое видео KANONENFIEBER

26 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления KANONENFIEBER

22 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления KANONENFIEBER

21 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления KANONENFIEBER

19 дек 2025 : 		 Концертное видео KANONENFIEBER

17 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления KANONENFIEBER

15 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления KANONENFIEBER

11 дек 2025 : 		 Концертное видео KANONENFIEBER

9 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления KANONENFIEBER

8 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления KANONENFIEBER

6 дек 2025 : 		 Концертное видео KANONENFIEBER

2 дек 2025 : 		 Концертное видео KANONENFIEBER

21 ноя 2025 : 		 Новое видео KANONENFIEBER

8 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления KANONENFIEBER

13 авг 2025 : 		 Новое видео KANONENFIEBER

10 мар 2025 : 		 Концертное видео KANONENFIEBER

1 фев 2025 : 		 Концертное видео KANONENFIEBER

19 сен 2024 : 		 Новое видео KANONENFIEBER

15 авг 2024 : 		 Новое видео KANONENFIEBER

12 июл 2024 : 		 Новое видео KANONENFIEBER

31 май 2024 : 		 Видео с текстом от KANONENFIEBER

6 июл 2023 : 		 Видео полного выступления KANONENFIEBER

23 ноя 2022 : 		 Новое видео KANONENFIEBER

16 окт 2022 : 		 Видео с текстом от KANONENFIEBER
Новое видео KANONENFIEBER



Heizer Tenner, новое видео KANONENFIEBER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Soldatenschicksale".




Сообщений нет

просмотров: 142

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
