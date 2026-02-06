Arts
*

Power Paladin

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео POWER PALADIN



Glade Lords Of Athel Loren, новое видео POWER PALADIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Beyond The Reach Of Enchantment", релиз которого намечен на 27 марта






6 фев 2026
Corpsegrinder04
Ништяк. В Исландии тоже умеют говно играть.
Сколько такой безликой поебты на просторах Ютуба, во всяких подборках из разряда 100 Топ Power Metal песен вперемешку с Helloween/Stratovarius/Gamma Ray - не счесть.
Вот эти видно оттуда же.
просмотров: 166

