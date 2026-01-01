Arts
Новости
6 фев 2026 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

19 дек 2025 : 		 Концертное видео LONG DISTANCE CALLING

23 ноя 2025 : 		 Концертное видео LONG DISTANCE CALLING

25 сен 2025 : 		 Концертное видео LONG DISTANCE CALLING

15 июл 2022 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

1 июн 2022 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

22 апр 2022 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления LONG DISTANCE CALLING

2 янв 2019 : 		 Концертное видео LONG DISTANCE CALLING

15 янв 2018 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

25 ноя 2017 : 		 LONG DISTANCE CALLING выпустят новый альбом в феврале

3 ноя 2016 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

13 апр 2016 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

26 янв 2016 : 		 LONG DISTANCE CALLING нашли вокалиста

7 мар 2013 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

11 янв 2013 : 		 Новая песня LONG DISTANCE CALLING

20 окт 2012 : 		 LONG DISTANCE CALLING представили нового вокалиста

29 июн 2012 : 		 LONG DISTANCE CALLING работают над новыми песнями

26 фев 2011 : 		 Новая песня LONG DISTANCE CALLING

19 янв 2011 : 		 Вокалист ARMORED SAINT/ex-ANTHRAX на альбоме LONG DISTANCE CALLING

3 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза LONG DISTANCE CALLING

4 сен 2010 : 		 LONG DISTANCE CALLING записывают новый альбом
Новое видео LONG DISTANCE CALLING



A Secret Place, новое видео LONG DISTANCE CALLING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'THE PHANTOM VOID', релиз которого намечен на десятое апреля.




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
