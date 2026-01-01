Lights And Shadows feat. Mark Boals, новое видео HEARTS ON FIRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Signs & Wonders", релиз которого состоялся 25 июля:
1. Signs In The Sky
2. Collective Mind
3. Lights And Shadows
4. Stay In This Moment
5. Blood Moon
6. Eleventh Hour
7. World Torn In Two
8. Rearview Mirror
9. Restless Heart
10. Battlefield
11. Road To Eternity
