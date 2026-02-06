Arts
*

Mayhem

*



6 фев 2026 : 		 Новое видео MAYHEM

16 янв 2026 : 		 Вокалист MAYHEM о дружбе с Евронимусом

9 янв 2026 : 		 Новое видео MAYHEM

30 дек 2025 : 		 Басист MAYHEM: «50-летие группы хотел бы отметит на сцене в 2034»

2 дек 2025 : 		 Новое видео MAYHEM

30 ноя 2025 : 		 Почему MAYHEM так живучи?

4 ноя 2025 : 		 Новое видео MAYHEM

17 окт 2025 : 		 Юбилейное издание MAYHEM зимой

4 авг 2025 : 		 MAYHEM в студии

20 янв 2025 : 		 Новый релиз MAYHEM выйдет зимой

18 дек 2024 : 		 Басист MAYHEM: «Я верил, что мы продержимся сорок лет»

19 ноя 2024 : 		 У MAYHEM есть 20

16 ноя 2024 : 		 Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим

16 май 2024 : 		 Концертное видео MAYHEM

16 сен 2023 : 		 Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса

23 июл 2023 : 		 Концертное видео MAYHEM

15 авг 2022 : 		 MAYHEM выпустят бокс-сет осенью

3 май 2022 : 		 Переиздание MAYHEM выйдет весной

3 мар 2022 : 		 Альбом MAYHEM вышел на кассете

14 янв 2022 : 		 GAAHL исполняет песню MAYHEM

6 авг 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

2 июл 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

24 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

23 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

18 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

13 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM
Новое видео MAYHEM



Realm Of Endless Misery, новое видео группы MAYHEM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Liturgy Of Death", выходящего шестого февраля на Century Media:

01. Ephemeral Eternity
02. Despair
03. Weep For Nothing
04. Aeon's End
05. Funeral Of Existence
06. Realm Of Endless Misery
07. Propitious Death
08. The Sentence Of Absolution
09. Life Is A Corpse You Drag (bonus track)
10. Sancta Mendacia (bonus track)








6 фев 2026
gravitgroove
почти тоже самое, что и предыдущие две работы. Этот состав и формат не вызывают никакого изумления и восторга от их музыки.
6 фев 2026
Dem0niac
gravitgroove, совершенно верно. Ощущение, что они, начав с довольно банальных структур на De Misteriis, через эксперименты GDoW, достигли вершины на Ordo ad Chao, а потом плавно посыпались назад к истокам. И, если на Daemon это звучало хорошо, пусть и вторично, то нынешний вариант пока не радует.
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом