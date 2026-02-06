Новое видео MAYHEM

Realm Of Endless Misery, новое видео группы MAYHEM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Liturgy Of Death", выходящего шестого февраля на Century Media:
01. Ephemeral Eternity
02. Despair
03. Weep For Nothing
04. Aeon's End
05. Funeral Of Existence
06. Realm Of Endless Misery
07. Propitious Death
08. The Sentence Of Absolution
09. Life Is A Corpse You Drag (bonus track)
10. Sancta Mendacia (bonus track)
