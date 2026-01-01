Arts
*

Patriarchs In Black

*



8 фев 2026 : 		 Новое видео PATRIARCHS IN BLACK

20 ноя 2025 : 		 Новое видео PATRIARCHS IN BLACK

26 июл 2025 : 		 Видео с текстом от PATRIARCHS IN BLACK

18 июн 2025 : 		 Новое видео PATRIARCHS IN BLACK

23 май 2025 : 		 Новое видео PATRIARCHS IN BLACK

20 июл 2024 : 		 Видео с текстом от PATRIARCHS IN BLACK

13 июл 2024 : 		 Новое видео PATRIARCHS IN BLACK

7 июл 2024 : 		 Видео с текстом от PATRIARCHS IN BLACK

11 июн 2024 : 		 DMC в новом треке PATRIARCHS IN BLACK

15 май 2024 : 		 Новая песня PATRIARCHS IN BLACK

28 дек 2023 : 		 Кавер-версия KISS от PATRIARCHS IN BLACK

14 сен 2023 : 		 Видео с текстом от PATRIARCHS IN BLACK

5 авг 2023 : 		 DARRYL DMC на альбоме PATRIARCHS IN BLACK

5 фев 2023 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от PATRIARCHS IN BLACK

30 июн 2022 : 		 Новое видео PATRIARCHS IN BLACK

31 май 2022 : 		 Новое видео PATRIARCHS IN BLACK

21 май 2022 : 		 Обложка нового альбома PATRIARCHS IN BLACK

2 май 2022 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от PATRIARCHS IN BLACK

6 янв 2022 : 		 Новая песня PATRIARCHS IN BLACK

27 дек 2021 : 		 Музыканты HADES, TYPE O NEGATIVE в PATRIARCHS IN BLACK
Новое видео PATRIARCHS IN BLACK



Left Behind, новое видео PATRIARCHS IN BLACK, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 80

