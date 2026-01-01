Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 28
*Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую метал... 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 28
*Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую метал... 27
[= ||| все новости группы



*

Erudica

*



7 фев 2026 : 		 Новое видео ERUDICA
| - |

|||| 7 фев 2026

Новое видео ERUDICA



zoom
Resistance Unchained, новое видео ERUDICA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Burnt Imperium




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 85

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом