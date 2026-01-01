Arts
*

The Crown

*



6 фев 2026 : 		 THE CROWN перевыпустят альбом

1 дек 2025 : 		 THE CROWN едут в прощальный тур

7 янв 2025 : 		 THE CROWN перезаписали Hunger

11 окт 2024 : 		 Новый альбом группы THE CROWN доступен для прослушивания

1 окт 2024 : 		 Демонстрационное видео от THE CROWN

30 сен 2024 : 		 Вскрытие THE CROWN

19 сен 2024 : 		 Новое видео THE CROWN

28 авг 2024 : 		 Новое видео THE CROWN

21 июл 2023 : 		 THE CROWN медленно готовятся к новому

30 дек 2022 : 		 THE CROWN нашли барабанщика

28 авг 2022 : 		 THE CROWN нашли басиста

1 фев 2022 : 		 THE CROWN без Б!

11 авг 2021 : 		 У THE CROWN полно песен

24 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

24 мар 2021 : 		 Успехи в чартах THE CROWN

15 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

18 фев 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

29 янв 2021 : 		 Новая песня THE CROWN

15 янв 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

9 окт 2020 : 		 THE CROWN записали альбом за неделю

4 окт 2020 : 		 THE CROWN в студии

13 июл 2020 : 		 Фрагменты новых треков THE CROWN

8 июн 2020 : 		 THE CROWN начнут запись осенью

18 авг 2019 : 		 THE CROWN думают о новом материале

10 авг 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

7 июн 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN
THE CROWN перевыпустят альбом



THE CROWN готовят переиздание альбома Death Is Not Dead с бонус-треками:

“Reign”
“Headhunter”
“Iblis Bane”
“Eternal”
“Struck By Lightning”
“Speed Kills (Full Moon Ahead)”
“Herd Of Swine”
“Horrid Ways”
“Ride To Ruin”
“Meduseld”
“Godeater”
“We Come In Peace (Piece By Piece)” – Bonus Track
“Unfit Earth” – Bonus Track
“Agent Orange” – Bonus Track
“Candles (Burn Again)” – Bonus Track



