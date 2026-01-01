×
The Crown
Швеция
Death Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/thecrownonlineswe
Facebook:
https://www.facebook.com/thecrownofficial
6 фев 2026
:
THE CROWN перевыпустят альбом
1 дек 2025
:
THE CROWN едут в прощальный тур
7 янв 2025
:
THE CROWN перезаписали Hunger
11 окт 2024
:
Новый альбом группы THE CROWN доступен для прослушивания
1 окт 2024
:
Демонстрационное видео от THE CROWN
30 сен 2024
:
Вскрытие THE CROWN
19 сен 2024
:
Новое видео THE CROWN
28 авг 2024
:
Новое видео THE CROWN
21 июл 2023
:
THE CROWN медленно готовятся к новому
30 дек 2022
:
THE CROWN нашли барабанщика
28 авг 2022
:
THE CROWN нашли басиста
1 фев 2022
:
THE CROWN без Б!
11 авг 2021
:
У THE CROWN полно песен
24 мар 2021
:
Видео с текстом от THE CROWN
24 мар 2021
:
Успехи в чартах THE CROWN
15 мар 2021
:
Видео с текстом от THE CROWN
18 фев 2021
:
Новое видео THE CROWN
29 янв 2021
:
Новая песня THE CROWN
15 янв 2021
:
Новое видео THE CROWN
9 окт 2020
:
THE CROWN записали альбом за неделю
4 окт 2020
:
THE CROWN в студии
13 июл 2020
:
Фрагменты новых треков THE CROWN
8 июн 2020
:
THE CROWN начнут запись осенью
18 авг 2019
:
THE CROWN думают о новом материале
10 авг 2019
:
Видео с выступления THE CROWN
7 июн 2019
:
Видео с выступления THE CROWN
31 дек 2018
:
THE CROWN о 2018
28 ноя 2018
:
Винилы THE CROWN выйдут зимой
14 окт 2018
:
Концертное видео THE CROWN
18 сен 2018
:
Видео с выступления THE CROWN в Токио
31 июл 2018
:
Новое видео THE CROWN
1 апр 2018
:
Успехи в чартах THE CROWN
18 мар 2018
:
Новый альбом THE CROWN доступен для прослушивания
7 мар 2018
:
Новая песня THE CROWN
13 фев 2018
:
Новое видео THE CROWN
12 янв 2018
:
Новое видео THE CROWN
29 ноя 2017
:
THE CROWN вернулись на METAL BLADE RECORDS
13 мар 2017
:
Демо нового материала THE CROWN
1 фев 2017
:
Первые альбомы THE CROWN выйдут на виниле
30 июл 2016
:
Кавер-версия NAPALM DEATH от THE CROWN
22 апр 2016
:
Новое видео THE CROWN
2 июн 2015
:
THE CROWN представили ударника
4 дек 2014
:
Видео с текстом от THE CROWN
27 окт 2014
:
Новое видео THE CROWN
18 сен 2014
:
Новый альбом THE CROWN выйдет в январе
28 фев 2013
:
THE CROWN нашли гитариста
18 мар 2012
:
THE CROWN о новом диске
11 сен 2011
:
Johan Lindstrand вновь вернулся в THE CROWN
5 фев 2011
:
Новое видео THE CROWN
27 янв 2011
:
Новое видео THE CROWN
28 сен 2010
:
Marko Tervonen о новом альбоме THE CROWN
12 авг 2010
:
Новая песня THE CROWN
2 авг 2010
:
Видео с концерта THE CROWN
26 июл 2010
:
Новая песня THE CROWN
1 июл 2010
:
THE CROWN заключили контракт с Century Media Records
18 мар 2010
:
Альбом THE CROWN "Hell Is Here" вышел на виниле
1 дек 2009
:
THE CROWN возвращаются!
7 фев 2002
:
The Crown - диск почти готов.
сегодня
THE CROWN перевыпустят альбом
THE CROWN готовят переиздание альбома Death Is Not Dead с бонус-треками:
“Reign”
“Headhunter”
“Iblis Bane”
“Eternal”
“Struck By Lightning”
“Speed Kills (Full Moon Ahead)”
“Herd Of Swine”
“Horrid Ways”
“Ride To Ruin”
“Meduseld”
“Godeater”
“We Come In Peace (Piece By Piece)” – Bonus Track
“Unfit Earth” – Bonus Track
“Agent Orange” – Bonus Track
“Candles (Burn Again)” – Bonus Track
просмотров: 90
