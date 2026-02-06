Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую метал... 27
6 фев 2026 : 		 Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности

3 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми

31 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Такого, как Оззи, не будет больше никогда!»

30 янв 2026 : 		 BOB DAISLEY готов вновь поговорить с SHARON OSBOURNE

30 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE хочет возродить Ozzfest

30 янв 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN и CHAD SMITH почтят память Оззи на Грэмми

19 янв 2026 : 		 Джейсон Момоа о роли ведущего прощального шоу Оззи

18 янв 2026 : 		 MARK TREMONTI о работе на концерте Оззи

14 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папу сыграет феноменальный актер!»

13 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE о сборах финального шоу отца

30 дек 2025 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память Оззи

27 дек 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE

11 дек 2025 : 		 SHARON OSBOURNE о последних словах Оззи

6 дек 2025 : 		 GEEZER BUTLER об Оззи: «Тебя будут помнить вечно!»

5 дек 2025 : 		 Аэропорт Бирмингема не будет носить имя Оззи Осборна

3 дек 2025 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance

27 ноя 2025 : 		 Новая коллекция LUGZ x OZZY OSBOURNE

14 ноя 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «Мы собрали 11 миллионов на благотворительность»

13 ноя 2025 : 		 Семья OSBOURNE впервые собралась на публике

9 ноя 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Оззи хотел записать новый альбом»

9 ноя 2025 : 		 Участники LAMB OF GOD, FEAR FACTORY, CLUTCH, CROWBAR почтили память Оззи

6 ноя 2025 : 		 GUS G.: «Смерть Оззи меня шокировала»

29 окт 2025 : 		 NIKKI SIXX хвалит фильм об Оззи

26 окт 2025 : 		 Сын Оззи Осборна о последнем концерте отца: «Он был очень счастлив»

25 окт 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа смог проститься с поклонниками»

23 окт 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Для меня стало шоком, как плохо Оззи выглядел»
Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности



Sky News сообщает, что на чердаке была обнаружена кассета с записью Оззи Осборна, сделанная после того, как он был уволен из Black Sabbath, с нее вытерли пыль и впервые включили. Джемма Пеплоу, корреспондент Sky по культуре и развлечениям, была свидетелем этого момента.

Наклейка на кассете пожелтела и выцвела, с ошибками в написании и слегка потертая, но по прошествии более чем 45 лет на ней все еще четко написано: “Последний день Оззи”.

«В маленькой студии звукозаписи в Саффолке, где она вот-вот прозвучит впервые за несколько десятилетий, атмосфера напряжена от ожидания, пока кассета медленно занимает позицию в магнитофоне.

Нас четверо в комнате, и мы надеемся услышать голос Оззи Осборна на записи, которая десятилетиями хранилась на чердаке, о которой помнят и с которой стирают пыль после его смерти.

Начинается все разочаровывающе — звучит безошибочно узнаваемое органное вступление “Free Bird” группы Lynyrd Skynyrd. Это наводит на мысль, что запись, возможно, вообще не была чем–то значительным — или, что еще хуже, чем-то очень значительным, небрежно записанным заново. Затем пауза. Вступает гитара, за которой следует вокал, слабый, но мгновенно узнаваемый. ”Это Оззи!"

Следует отметить, что это история не о потерянной мастер-записи, а о старой, но недавно открытой музыке Оззи Осборна. Это нечто иное – история о маленьком окошке в поворотный период его жизни и карьеры. Начало второго акта.




6 фев 2026
Hellg
Магнитная плёнка не хранится долго. Её нужно время от времени перематывать, чтобы снимать статическое электричество. Да и сама она расслаивается. Весь архив на бобинах, оставшийся от отца, "осыпался" через 5 лет. Отчасти из-за того, что он и сам перед этим перестал слушать музыку на магнитофоне. Причём, плёнка была не только советская "Свема" средней паршивости, но и немецкая "ORWO".
Один фиг...
6 фев 2026
Gustaff
Hellg, ага. Пиздежом попахивает.
6 фев 2026
Corpsegrinder04
Hellg, согласен, но частично. Недавно в новогодние праздники марафет наводил, несколько кассет из закромов вытащил. Лицуха Iron Maiden Brave new World - Emi( с тем самым лошадиным буклетом как туалетная бумага на 54 метра) купленная 26 лет назад, лицуха Offspring Americana - Columbia купленная 28 лет назад - играют вполне себе чётко. Обе были заслушаны в своё время до дыр, и в шкаф убраны лет 20 назад. А вот Moroz-овские кассеты Арии и Мастера буквально рассыпались и всю магнитную головку засрали.
Хранились одинаково в сухом , тёмном и тёплом месте.
От качества плёнки и намагничивания всё-таки зависит.
6 фев 2026
Gustaff
Corpsegrinder04, и от климата еще, думаю. Влажность и т.д. В Питере автомобиль уже на свалке, а в Хургаде, например, как новенький.
6 фев 2026
Corpsegrinder04
Gustaff, ну в любом случае 45 лет кассете, по любому фуфло толкают.
Прям от не фиг делать полезли по чердакам.
