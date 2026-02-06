сегодня



Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности



Sky News сообщает, что на чердаке была обнаружена кассета с записью Оззи Осборна, сделанная после того, как он был уволен из Black Sabbath, с нее вытерли пыль и впервые включили. Джемма Пеплоу, корреспондент Sky по культуре и развлечениям, была свидетелем этого момента.



Наклейка на кассете пожелтела и выцвела, с ошибками в написании и слегка потертая, но по прошествии более чем 45 лет на ней все еще четко написано: “Последний день Оззи”.



«В маленькой студии звукозаписи в Саффолке, где она вот-вот прозвучит впервые за несколько десятилетий, атмосфера напряжена от ожидания, пока кассета медленно занимает позицию в магнитофоне.



Нас четверо в комнате, и мы надеемся услышать голос Оззи Осборна на записи, которая десятилетиями хранилась на чердаке, о которой помнят и с которой стирают пыль после его смерти.



Начинается все разочаровывающе — звучит безошибочно узнаваемое органное вступление “Free Bird” группы Lynyrd Skynyrd. Это наводит на мысль, что запись, возможно, вообще не была чем–то значительным — или, что еще хуже, чем-то очень значительным, небрежно записанным заново. Затем пауза. Вступает гитара, за которой следует вокал, слабый, но мгновенно узнаваемый. ”Это Оззи!"



Следует отметить, что это история не о потерянной мастер-записи, а о старой, но недавно открытой музыке Оззи Осборна. Это нечто иное – история о маленьком окошке в поворотный период его жизни и карьеры. Начало второго акта. http://www.ozzy.com







