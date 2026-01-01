сегодня



ANDREAS KISSER на новом альбоме BRUCE DICKINSON



ANDREAS KISSER сообщил, что принял участие в записи нового альбома BRUCE DICKINSON:



«Какая привилегия! Для меня большая честь участвовать в записи нового альбома великого мастера металла @brucedickinsonhq, джентльмена и, черт возьми, легенды! Спасибо, что позволили мне сыграть на ударных на альбоме! Приветствую @brendan_duffey_audio за участие! И @daveghrol, какую студию вы создали, просто волшебную. Надеюсь, вам понравится дисторшн от новой педали @fuelmusicaudio 🤘🏻 Heavy Metal рулллииит!» http://www.screamforme.com





