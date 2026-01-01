Arts
Новости
The Warning

7 фев 2026 : 		 CARÍN LEÓN в новом видео THE WARNING

30 июн 2025 : 		 Видео полного выступления THE WARNING

6 мар 2025 : 		 Видео полного выступления THE WARNING

3 мар 2025 : 		 THE WARNING на MTV Europe Music Awards

3 фев 2025 : 		 THE WARNING в The Kelly Clarkson Show

26 дек 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE WARNING

3 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE WARNING

23 сен 2024 : 		 Кавер-версия METALLICA от THE WARNING

26 апр 2024 : 		 Новое видео THE WARNING

8 апр 2024 : 		 Новая песня THE WARNING

11 мар 2024 : 		 Новый альбом THE WARNING выйдет летом

2 фев 2024 : 		 Новое видео THE WARNING

13 окт 2021 : 		 Новое видео THE WARNING

30 май 2021 : 		 Новое видео THE WARNING
CARÍN LEÓN в новом видео THE WARNING



"Love To Be Loved", новое видео THE WARNING, доступно для просмотра ниже. В этом треке в качестве специального гостя принимал участие мексиканская звезда Carín León

«Мы в восторге от этой песни. Для нас, как для рок-группы, это нечто совершенно особенное и шанс исследовать нечто новое. Изначально песня была написана в соавторстве с Teddy Swims, и в ней естественным образом сочетаются кантри, рок и поп, что с самого начала казалось свежим и вдохновляющим. Смешение музыкальных миров — это всегда заводит, а работа с нашим мексиканским коллегой Carín León сделала этот опыт еще более особенным. Это сотрудничество подтолкнуло нас к творческому подходу и показало новую сторону THE WARNING».

Carín León, только что получивший "Грэмми" на этой неделе, добавил:

«Я по-настоящему счастлив и взволнован сотрудничеством с этими удивительными артистами, THE WARNING, группой, которой я глубоко восхищаюсь, и которая подтверждает мне, что мексиканская музыка и мексиканский рок далеко не умерли — они более актуальны и сильны, чем когда-либо. Я также очень благодарен за возможность сотрудничать с артистами в таких важных проектах для мексиканской музыки и культуры и за возможность выпустить эту замечательную песню. Я надеюсь, что люди проникнутся к ней симпатией, оценят ее и будут хранить в своих сердцах еще долгое время!»




просмотров: 42

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
