CARÍN LEÓN в новом видео THE WARNING



"Love To Be Loved", новое видео THE WARNING, доступно для просмотра ниже. В этом треке в качестве специального гостя принимал участие мексиканская звезда Carín León



«Мы в восторге от этой песни. Для нас, как для рок-группы, это нечто совершенно особенное и шанс исследовать нечто новое. Изначально песня была написана в соавторстве с Teddy Swims, и в ней естественным образом сочетаются кантри, рок и поп, что с самого начала казалось свежим и вдохновляющим. Смешение музыкальных миров — это всегда заводит, а работа с нашим мексиканским коллегой Carín León сделала этот опыт еще более особенным. Это сотрудничество подтолкнуло нас к творческому подходу и показало новую сторону THE WARNING».



Carín León, только что получивший "Грэмми" на этой неделе, добавил:



«Я по-настоящему счастлив и взволнован сотрудничеством с этими удивительными артистами, THE WARNING, группой, которой я глубоко восхищаюсь, и которая подтверждает мне, что мексиканская музыка и мексиканский рок далеко не умерли — они более актуальны и сильны, чем когда-либо. Я также очень благодарен за возможность сотрудничать с артистами в таких важных проектах для мексиканской музыки и культуры и за возможность выпустить эту замечательную песню. Я надеюсь, что люди проникнутся к ней симпатией, оценят ее и будут хранить в своих сердцах еще долгое время!»







