GEORGE LYNCH: «DON DOKKEN как Трамп, только тот поет лучше»



GEORGE LYNCH в недавнем интервью рассказал о том, как он впервые встретил DON'a DOKKEN'a:



«Моя группа до DOKKEN уже выступала в Лос-Анджелесе. Мы играли во всех клубах, вместе со всеми остальными группами, которые были в то время в этом районе, включая VAN HALEN. Но было и много других хороших групп. A LA CARTE была одной из моих любимых, а ещё STORMER. В то время это была очень интересная сцена. Так вот, группа Don'a — я забыл, как она называлась, это была не DOKKEN, а что-то другое — они играли, и мы дали с ними несколько концертов.



Я помню, мы выступали в Starwood, и я никогда этого не забуду, как будто это было вчера: мы приехали на нашем универсале Pinto и загружали оборудование. И группа Don'a — она называлась AIRBORN — она была на сцене, и они играли то, что звучало точно так же, как одна из наших песен, которую мы исполняли последние пару раз, когда выступали с ним. Она называлась "Night Boys". И он пел точно то же самое и говорил, что это его песня, то есть он её спёр у нас. А мы подумали: "Что за фигня?" Итак, прошло много десятилетий после работы с этим парнем и разговоров со многими другими людьми, и оказалось, что он регулярно так поступал со многими группами, с которыми сталкивался. Он просто крал песни. И я помню, что в тот вечер, когда он играл, он также исполнил очень редкую песню JUDAS PRIEST, и объявил публике, что это его песня, что это оригинал. Так что он просто сумасшедший. Я думаю, как этот парень может так лгать и ему это сходит с рук? Но он так и делает. У нас есть президент, который делает то же самое. На самом деле я всё время говорю, Дон — а я живу недалеко от Дона — и он говорит гадости обо мне, а я говорю гадости о нём. Но это забавно, потому что я всегда говорю, что у него точно такие же черты личности и характер, как у Tpaмпа, только Tpaмп лучше поёт... Я уже много раз говорил об этом в интервью, но вы, похоже, никогда этого не слышали. Это довольно круто. Забавно, правда?»



На вопрос о том, что в его отношениях с Don'ом так привлекает людей спустя более 40 лет, George ответил:



«Это классические взаимоотношения человеческой природы, с которой каждый сталкивается в любых отношениях или во многих отношениях по всему спектру — в политике, на работе, с соседями, друзьями, семьёй, во всем. И всё дело в нашем характере и в том, что для нас важно. Я воспитан определённым образом. Я верю в определённые вещи. У него другая система убеждений и другой способ поведения. Его поведение принесло пользу мне, моей семье и подарило мне карьеру, но в то же время мне это не нравится. Поэтому у меня внутренний конфликт. Я признаю его заслуги за те преимущества, которые мы получили от этого, но в то же время я не мог бы вести себя таким образом. Я не могу воровать, обманывать и лгать. То есть я делал это, но я стараюсь этого не делать и не горжусь этим. Так что это странно. Это странные отношения из серии "тяни-толкай"».



George также прокомментировал недавнее предложение Don'a о воссоединении классического состава DOKKEN для сочинения и записи нового EP. На вопрос, есть ли какие-нибудь новости с его стороны, он ответил:



«Нет... Я всё ещё довольно часто выступаю с DOKKEN, и это означает, что либо LYNCH MOB будет выступать на разогреве, а потом я остаюсь и выхожу на бис, расширенный бис с ними, либо я прилетаю, если это имеет смысл, и просто выхожу на сцену, чтобы исполнить три песни или четыре песни в конце вечера, что весело, и мне нравится это делать. И это устраивает всех. Это круто, и это поддерживает отношения. А Don живёт примерно в двух часах езды от меня. Так что мы живём в одном штате и поддерживаем связь.



Он не упоминал ничего про EP или что-то подобное. Но Don, если ты слушаешь, нет смысла выпускать EP, если ты не собираешься поехать с ним в турне. Гастроли — это работа и деньги, и это оправдывает их проведение. Ты мог бы гастролировать с EP, но ты должен быть готов к гастролям, чтобы оправдать его выпуск. Это всё, что я могу сказать по этому поводу, услышав это от тебя из вторых рук».



Lynch также поведал о том, как прослушивался в группу Оззи Осборна:



«По словам жены Оззи, моя гитара выглядела как сопля. Она была зелёной. Я сказал ей: "У меня есть другие гитары, и я могу играть на той, которая не будет тебя оскорблять". Она ответила: "Ты неплохо держишься, а вот гитара у тебя не очень". Оззи не мог понять, почему у меня было мало волос. Я подумал: "Они отрастут, или я могу надеть парик, или я могу побрить голову, как ты!"»







