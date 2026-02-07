Arts
Новости
I Am Morbid

7 фев 2026 : 		 Барабанщик I AM MORBID: «Мне поставили правильный диагноз»

17 июн 2025 : 		 I AM MORBID думают о новой музыке

13 дек 2024 : 		 Видео с выступления I AM MORBID

11 дек 2024 : 		 Drum-cam от I AM MORBID

8 дек 2024 : 		 Барабанщик I AM MORBID: «В Европе металл намного популярнее, чем в Америке»

18 ноя 2024 : 		 I AM MORBID открыли тур

2 ноя 2024 : 		 I AM MORBID заменят MORBID ANGEL

29 апр 2024 : 		 Вокалист I AM MORBID: «Перед выходом на сцену крепкого в рот не беру!»

24 апр 2024 : 		 I AM MORBID могут что-то записать

14 янв 2024 : 		 I AM MORBID целиком сыграют "Altars Of Madness"

31 авг 2023 : 		 Вокалист I AM MORBID дал совет молодым: «Не будьте узколобыми»

26 авг 2023 : 		 Как DAVID VINCENT вновь встретился с PETE SANDOVAL

10 ноя 2022 : 		 Почему Тампа — столица дэта? Отвечает вокалист I AM MORBID

21 окт 2022 : 		 Перемены в I AM MORBID

29 мар 2022 : 		 Видео с выступления I AM MORBID

6 янв 2021 : 		 DAVID VINCENT отметит 30 лет "Blessed Are The Sick"

20 ноя 2019 : 		 Бывший фронтмен MORBID ANGEL выпускает книгу

6 май 2019 : 		 Бывший фронтмен MORBID ANGEL: «Настоящие фанаты покупают музыку»

3 апр 2019 : 		 I AM MORBID сменили гитариста

10 июл 2018 : 		 Видео с выступления I AM MORBID

11 сен 2017 : 		 Вокалист I AM MORBID не хочет, чтобы разногласия с бывшими коллегами мешали ему исполнять песни

23 июн 2017 : 		 Видео полного выступления I AM MORBID

17 июн 2017 : 		 Новое видео вокалиста I AM MORBID

31 май 2017 : 		 Гитариста I AM MORBID приняла полиция

22 май 2017 : 		 Первое фото I AM MORBID

15 май 2017 : 		 DAVID VINCENT: «Я определённо не ангел, но совершенно точно I AM MORBID»
Барабанщик I AM MORBID: «Мне поставили правильный диагноз»



PETE SANDOVAL опубликовал следующее сообщение:

«После многих лет путаницы и ошибочных диагнозов мне, наконец, поставили правильный диагноз аутизма (уровень 1) по ADOS-2, модуль 4 (и некоторым другим тестам). Это было частью меня с детства, хотя долгое время у меня не хватало слов или понимания для этого.

На протяжении многих лет это влияло на то, как я общаюсь, как обрабатываю звук и как взаимодействую с людьми — иногда это могло показаться странным, отстраненным или неправильно понятым. Это никогда не было связано с безразличием, нежеланием слушать или нежеланием установить контакт.

Сейчас мне 61, обретение ясности принесло мне много покоя. Это многое объясняет — и это позволило мне лучше понять себя, вместо того чтобы бороться.

Я все еще здесь, все еще играю, все еще творю, все еще благодарен — после операции на спине, после жизненных испытаний, а теперь и благодаря лучшему пониманию своего собственного разума.

Если, делясь этим, я помогаю хотя бы одному человеку чувствовать себя менее одиноким или более терпеливым по отношению к себе или другим, то это того стоит.

Спасибо вам за любовь и поддержку на протяжении многих лет!»




7 фев 2026
klim
Тут волей неволей задумаешься, а не помог ли ему этот диагноз стать тем, кем он стал
7 фев 2026
Dem0niac
klim, учитывая истории, которые про него рассказывали коллеги по группе, - вполне возможно.
7 фев 2026
olly71
Сразу для тех кто захочет юморить - аутизм это НЕ болезнь это отклонение от общепринятой формы психического развития большинства. У меня была знакомая с какой то формой аутизма ( их там больше десятка ) Знала 6 языков перемножала в уме пятизначные числа за час могла прочитать книгу в 300 страниц и пересказать её почти по тексту . Но не имела совсем чувства самосохранения ( если попросить выйти в окно с пятого этажа сделает это не понимая опасности ) и так же атрофирован раздел мозга отвечающий за жалость к себе и остальным ( если например увидит как грузовик переезжает коляску с младенцем будет спокойно доедать пирожок ну типо а чего суетится ? он уже умер ).
7 фев 2026
СтаканМарьиванны
olly71, > увидит как грузовик переезжает коляску с младенцем будет спокойно доедать пирожок ну типо а чего суетится
Так это не баг, это фича!
