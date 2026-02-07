сегодня



Барабанщик I AM MORBID: «Мне поставили правильный диагноз»



PETE SANDOVAL опубликовал следующее сообщение:



«После многих лет путаницы и ошибочных диагнозов мне, наконец, поставили правильный диагноз аутизма (уровень 1) по ADOS-2, модуль 4 (и некоторым другим тестам). Это было частью меня с детства, хотя долгое время у меня не хватало слов или понимания для этого.



На протяжении многих лет это влияло на то, как я общаюсь, как обрабатываю звук и как взаимодействую с людьми — иногда это могло показаться странным, отстраненным или неправильно понятым. Это никогда не было связано с безразличием, нежеланием слушать или нежеланием установить контакт.



Сейчас мне 61, обретение ясности принесло мне много покоя. Это многое объясняет — и это позволило мне лучше понять себя, вместо того чтобы бороться.



Я все еще здесь, все еще играю, все еще творю, все еще благодарен — после операции на спине, после жизненных испытаний, а теперь и благодаря лучшему пониманию своего собственного разума.



Если, делясь этим, я помогаю хотя бы одному человеку чувствовать себя менее одиноким или более терпеливым по отношению к себе или другим, то это того стоит.



Спасибо вам за любовь и поддержку на протяжении многих лет!»





