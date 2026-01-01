×
Haste the Day
США
Metal Core
-
Myspace:
http://www.myspace.com/hastetheday
7 фев 2026
:
Новая песня HASTE THE DAY
20 окт 2024
:
Новое видео HASTE THE DAY
8 авг 2011
:
Концертный релиз HASTE THE DAY выйдет в сентябре
21 июн 2010
:
Еще один трек от HASTE THE DAY
9 июн 2010
:
Еще один трек от HASTE THE DAY
4 июн 2010
:
HASTE THE DAY снимут шоу для DVD
26 май 2010
:
Новая песня HASTE THE DAY
5 май 2010
:
Детали нового альбома HASTE THE DAY
сегодня
Новая песня HASTE THE DAY
"Shallows", новое видео группы HASTE THE DAY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dissenter", выходящего первого мая на Solid State Records:
01. Cycles
02. Shallows
03. Grave
04. Burn
05. Liminal
06. Gnasher
07. Heretic
08. Escape
09. Adrift
10. Teeth
11. Oblivion
