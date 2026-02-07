TWISTED SISTER отменили все концерты

14 янв 2023 :
|
MIKE PORTNOY выступит с TWISTED SISTER
9 дек 2022 :
|
TWISTED SISTER введут в ЗСМ
4 дек 2022 :
|
Косметика от TWISTED SISTER
5 апр 2022 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «Комикам пора перестать шутить над внешностью»
31 янв 2022 :
|
Гитарист TWISTED SISTER защищает продюсера
30 янв 2022 :
|
EDDIE OJEDA: «Я заслуживаю большего признания в TWISTED SISTER»
17 янв 2022 :
|
Гитарист TWISTED SISTER назвал лейблы преступниками: «Все врут»
8 янв 2022 :
|
Сборник TWISTED SISTER выйдет зимой
1 янв 2022 :
|
Гитарист TWISTED SISTER рассказал, как собирался судиться с Harley-Davidson
28 окт 2021 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «Мы одни из немногих, кто может доставить сотням тысяч человек радость»
26 окт 2021 :
|
Гитарист TWISTED SISTER назвал две песни группы, которые стали стандартом в поп-музыке
24 сен 2021 :
|
JAY JAY FRENCH — о воссоединении TWISTED SISTER
27 июл 2021 :
|
Вокалист TWISTED SISTER заявил, что группе не платили деньги более 10 лет
22 июл 2021 :
|
VOTOV исполняют TWISTED SISTER
19 июл 2021 :
|
DEE SNIDER не желает воссоединения TWISTED SISTER
16 июл 2021 :
|
Гитарист TWISTED SISTER не знает, произойдёт воссоединение группы или нет
28 июн 2021 :
|
DEE SNIDER: Как 9/11 объединили TWISTED SISTER
16 июн 2021 :
|
DEE SNIDER присоединился к MARK MENDOZA для исполнения композиции TWISTED SISTER
14 июн 2021 :
|
Гитарист TWISTED SISTER — о культуре отмены
6 май 2021 :
|
Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу
4 май 2021 :
|
DEE SNIDER: «У меня нет интереса в деле о выплате по иску об использовании музыки TWISTED SISTER»
4 май 2021 :
|
Австралийский политик заплатит более миллиона долларов за использование песни TWISTED SISTER
4 май 2021 :
|
Вокалист KROKUS: «Snider сам придумал тёрки с нами»
16 апр 2021 :
|
DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова
25 мар 2021 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»
22 мар 2021 :
|
Участники TWISTED SISTER почтили память ударника
27 янв 2021 :
|
TWISTED SISTER были одними из лучших
23 янв 2021 :
|
Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа
29 дек 2020 :
|
TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях
24 дек 2020 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»
1 окт 2020 :
|
Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу
10 авг 2020 :
|
DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»
28 июл 2020 :
|
Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе
19 июл 2020 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»
18 июл 2020 :
|
DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER
13 июл 2020 :
|
Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN
3 июл 2020 :
|
Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа
3 июл 2020 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»
13 июн 2020 :
|
EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»
19 апр 2020 :
|
Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба
12 мар 2020 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»
9 дек 2019 :
|
Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив
23 окт 2019 :
|
Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER
4 май 2018 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»
9 июн 2017 :
|
TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL
2 мар 2017 :
|
Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них
20 янв 2017 :
|
Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню
14 ноя 2016 :
|
Видео с последнего концерта TWISTED SISTER
5 ноя 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
7 окт 2016 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
4 окт 2016 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
5 сен 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
20 авг 2016 :
|
Профессиональное видео полного выступления TWISTED SISTER
25 июл 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
23 июл 2016 :
|
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
20 июл 2016 :
|
Редкие концертные записи TWISTED SISTER вышли в виде бокс-сета
13 июл 2016 :
|
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
25 июн 2016 :
|
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
15 июн 2016 :
|
Концертный релиз TWISTED SISTER выйдет летом
28 май 2016 :
|
Гитарист TWISTED SISTER считает, что "всем насрать" на новые песни от ветеранов рока
22 май 2016 :
|
Музыканты TWISTED SISTER, TESTAMENT, RATT, WINGER исполнили хит OZZY OSBOURNE
19 май 2016 :
|
Барабанщик QUIET RIOT присоединился на сцене к TWISTED SISTER
28 апр 2016 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «Кокс мне предложили лишь раз»
28 апр 2016 :
|
Фронтмен TWISTED SISTER спел с сыном
6 апр 2016 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «Не могу представить себе, что мы когда-либо будем выступать снова»
27 мар 2016 :
|
DEE SNIDER считает, что TWISTED SISTER не получили должного признания
27 янв 2016 :
|
DEE SNIDER о финале TWISTED SISTER
8 дек 2015 :
|
Документальный фильм о TWISTED SISTER выйдет в январе
12 ноя 2015 :
|
Трейлер нового фильма о TWISTED SISTER
16 июн 2015 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
1 июн 2015 :
|
TWISTED SISTER отыграли первое шоу с MIKE'ом
13 апр 2015 :
|
MIKE PORTNOY о сотрудничестве с TWISTED SISTER
8 апр 2015 :
|
TWISTED SISTER нашли барабанщика
7 апр 2015 :
|
Подруга барабанщика TWISTED SISTER собирает средства
7 апр 2015 :
|
TWISTED SISTER отыграют концерт-трибьют в июне
2 апр 2015 :
|
JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER выполнят все обязательства!»
29 мар 2015 :
|
TWISTED SISTER объявят о своих планах на следующей неделе
27 мар 2015 :
|
Jay Jay French сказал, что для TWISTED SISTER, может быть, пришла пора уйти на покой
24 мар 2015 :
|
Вокалист TWISTED SISTER: "Мы, может быть, продолжим"
23 мар 2015 :
|
Музыканты TWISTED SISTER о смерти барабанщика
20 мар 2015 :
|
Умер барабанщик TWISTED SISTER
14 ноя 2014 :
|
Премьера фильма о TWISTED SISTER состоится в ноябре
12 сен 2014 :
|
Вокалист TWISTED SISTER ответил Gene'y Simmons'y
10 сен 2014 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
13 авг 2014 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
9 авг 2014 :
|
Трейлер документального фильма о TWISTED SISTER
26 июл 2014 :
|
TWISTED SISTER в 'Fox & Friends'
20 май 2014 :
|
TWISTED SISTER отпраздновали юбилей 'Stay Hungry'
21 фев 2014 :
|
Бокс-сет TWISTED SISTER
7 фев 2014 :
|
Барабанщик TWISTED SISTER исполняет LED ZEPPELIN
7 фев 2014 :
|
TWISTED SISTER отпразднуют юбилей 'Stay Hungry'
3 фев 2014 :
|
Редкие концертные записи TWISTED SISTER
18 янв 2014 :
|
Фрагменты нового документального релиза TWISTED SISTER
13 ноя 2013 :
|
TWISTED SISTER отметят юбилей "Stay Hungry" в Швеции
26 апр 2013 :
|
Соус от гитариста TWISTED SISTER
15 мар 2013 :
|
Вокалист TWISTED SISTER в 'Late Night With Jimmy Fallon'
14 фев 2013 :
|
Гитарист TWISTED SISTER вспоминает ранние годы группы
15 янв 2013 :
|
Документальный фильм о ранних годах TWISTED SISTER
30 дек 2012 :
|
BERNIE WILLIAMS присоединился на сцене к TWISTED SISTER
20 ноя 2012 :
|
TWISTED SISTER запланировали несколько рождественских концертов в поддержку жертв урагана "Сэнди"
5 окт 2012 :
|
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
1 окт 2012 :
|
Новый концертный релиз TWISTED SISTER
16 сен 2012 :
|
Вокалист TWISTED SISTER выступил с HAUNTED BY HEROES
29 авг 2012 :
|
Вокалист TWISTED SISTER: "У меня нет выбора, кроме как голосовать за Обаму"
23 авг 2012 :
|
Вокалист TWISTED SISTER недоволен тем, что Пол Райан использует "We're Not Gonna Take It"
10 июн 2012 :
|
Видео с пресс-конференции TWISTED SISTER
23 апр 2012 :
|
Переиздание концертных релизов TWISTED SISTER в мае
11 апр 2012 :
|
Умер бывший ударник THE DICTATORS, TWISTED SISTER
6 мар 2012 :
|
TWISTED SISTER, Y&T отыграли на благотворительном концерте
13 дек 2011 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
14 окт 2011 :
|
DVD-бокс-сет TWISTED SISTER выйдет в ноябре
28 авг 2011 :
|
Фронтмэн TWISTED SISTER боится за свою семью
28 авг 2011 :
|
Песня с концертного альбома TWISTED SISTER
17 авг 2011 :
|
Концертный релиз TWISTED SISTER выйдет в сентябре
15 авг 2011 :
|
Dee Snider из TWISTED SISTER работает над книгой и новым альбомом
13 авг 2011 :
|
Фронтмен TWISTED SISTER о Jani Lane'e: “Грустная история”
27 июл 2011 :
|
TWISTED SISTER: Эксклюзивное интервью Ди Снайдера для \"Радио России\"!
30 июн 2011 :
|
Новый двойной DVD TWISTED SISTER выйдет в июле
17 июн 2011 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
25 май 2011 :
|
Альбом TWISTED SISTER “Under The Blade” будет переиздан в виде расширенного издания с CD и DVD
30 апр 2011 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
28 апр 2011 :
|
TWISTED SISTER выступили в программе "Late Night With Jimmy Fallon"
28 мар 2011 :
|
TWISTED SISTER в России?
2 янв 2011 :
|
Фронтмен TWISTED SISTER выпустит сольный альбом
14 дек 2010 :
|
Переиздания TWISTED SISTER
14 окт 2010 :
|
TWISTED SISTER отменили рождественские выступления
8 окт 2010 :
|
Трек-лист концертного релиза TWISTED SISTER
29 июн 2010 :
|
TWISTED SISTER отдали дань уважения DIO
17 май 2010 :
|
TWISTED SISTER о смерти DIO
7 дек 2009 :
|
Гитарист TWISTED SISTER поправляется после перенесённой операции на спине
3 июл 2009 :
|
Новое видео TWISTED SISTER
24 июн 2009 :
|
Юбилейное издание "Stay Hungry" от TWISTED SISTER целиком доступно для прослушивания
18 июн 2009 :
|
Новая песня TWISTED SISTER в сети
25 июл 2008 :
|
TWISTED SISTER выпустят DVD этой осенью
5 июл 2007 :
|
Гитарист TWISTED SISTER примет участие в мюзикле
18 сен 2006 :
|
TWISTED SISTER: Подробности о Рождественском альбоме
10 сен 2006 :
|
TWISTED SISTER завершили работы над Рождественским альбомом
2 июн 2006 :
|
TWISTED SISTER готовят прощальный Рождественский альбом
17 фев 2006 :
|
Лидеру TWISTED SISTER будет сделана операция на горле
6 сен 2005 :
|
Определена дата выхода сольного альбома гитариста TWISTED SISTER
