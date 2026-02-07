сегодня



TWISTED SISTER отменили все концерты



Участники TWISTED SISTER, Jay Jay French и Eddie Ojeda, опубликовали следующее сообщение:



«С сожалением, TWISTED SISTER отменяют выступления по случаю празднования 50-летия группы.



В связи с внезапной отменой со стороны вокалиста TWISTED SISTER, вызванной рядом проблем со здоровьем, группа была вынуждена отменить все запланированные концерты, которые планировались начать 25 апреля в Сан-Паулу, Бразилия.



Будущее TWISTED SISTER будет определено в ближайшие несколько недель.



Следите за обновлениями,



Jay Jay French/Eddie Ojeda

French Management Enterprises»











+0 -1



( 1 ) просмотров: 33

