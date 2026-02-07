Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 27
*Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую метал... 27
7 фев 2026 : 		 TWISTED SISTER отменили все концерты

16 янв 2026 : 		 Не ждите от TWISTED SISTER сюрпризов

13 ноя 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Я либо дурак, либо смелый»

10 ноя 2025 : 		 Новые концерты TWISTED SISTER

13 окт 2025 : 		 TWISTED SISTER думают о новой песне

26 сен 2025 : 		 Почему же не позвали MARK MENDOZA? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

22 сен 2025 : 		 Первая подтвержденная дата выступления TWISTED SISTER

20 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Проблемы со здоровьем здорово поменяли мой взгляд на мир»

14 сен 2025 : 		 Первое шоу TWISTED SISTER пройдет весной

12 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Ну сдал назад, и что с того?»

11 сен 2025 : 		 TWISTED SISTER опять возвращаются

29 мар 2025 : 		 TWISTED SISTER продались Warner Music Group

9 фев 2025 : 		 Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

27 ноя 2024 : 		 MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA о реюнионе TWISTED SISTER

11 окт 2024 : 		 Почему автором всех песен TWISTED SISTER является вокалист?

7 авг 2024 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело играть тяжелый металл»

11 апр 2024 : 		 DEE SNIDER уже не исключает возможности воссоединения TWISTED SISTER

5 фев 2024 : 		 DEE SNIDER о том, как он использовал галоп в стиле IRON MAIDEN в хите TWISTED SISTER

11 дек 2023 : 		 DEE SNIDER вновь вернёт TWISTED SISTER

4 июл 2023 : 		 TWISTED SISTER планируют переиздать дебют с кавер-версиями

13 июн 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Жить на чемоданах больше не желаю»

18 май 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о туре с METALLICA

20 фев 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не осуждает музыкантов за использование фонограммы

31 янв 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER твёрдо не планирует новых выступлений

28 янв 2023 : 		 TWISTED SISTER сыграли три песни

23 янв 2023 : 		 JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER исполнят три песни»
TWISTED SISTER отменили все концерты



Участники TWISTED SISTER, Jay Jay French и Eddie Ojeda, опубликовали следующее сообщение:

«С сожалением, TWISTED SISTER отменяют выступления по случаю празднования 50-летия группы.

В связи с внезапной отменой со стороны вокалиста TWISTED SISTER, вызванной рядом проблем со здоровьем, группа была вынуждена отменить все запланированные концерты, которые планировались начать 25 апреля в Сан-Паулу, Бразилия.

Будущее TWISTED SISTER будет определено в ближайшие несколько недель.

Следите за обновлениями,

Jay Jay French/Eddie Ojeda
French Management Enterprises»






7 фев 2026
M
Mike Barlow
Старость не радость, конечно.
просмотров: 33

