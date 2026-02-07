Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 27
*Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую метал... 27
*

Pantera

*



7 фев 2026 : 		 Думает ли PANTERA о новой музыке?

31 дек 2025 : 		 JASON MCMASTER мог оказаться в PANTERA

4 дек 2025 : 		 Книга о PANTERA выйдет весной

14 окт 2025 : 		 Как CHARLIE BENANTE оказался в PANTERA?

25 авг 2025 : 		 Новая фигурка гитариста PANTERA

28 июл 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

18 июл 2025 : 		 PANTERA обновила сет

6 июл 2025 : 		 Группа PANTERA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

30 май 2025 : 		 PHILIP ANSELMO о возвращении PANTERA

29 май 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «PANTERA — это золотой стандарт»

27 май 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

14 май 2025 : 		 PANTERA о выступлении с METALLICA

18 апр 2025 : 		 REX BROWN о ранних годах PANTERA

19 мар 2025 : 		 Концертное видео PANTERA 1992 года

14 мар 2025 : 		 ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA

13 мар 2025 : 		 Винни Пол исполняет PANTERA

9 мар 2025 : 		 Гитарист PANTERA: «Круто наблюдать, как народ оттягивается на концертах»

4 мар 2025 : 		 PANTERA в Словении

17 фев 2025 : 		 BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к PANTERA

10 фев 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

4 фев 2025 : 		 Drum-cam от PANTERA

29 янв 2025 : 		 Участники SATYRICON присоединились на сцене к PANTERA

24 янв 2025 : 		 PANTERA открыла тур

12 янв 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL хвалит PANTERA

7 дек 2024 : 		 Когда ZAKK WYLDE впервые увидел PANTERA?

30 ноя 2024 : 		 JERRY CANTRELL о возвращении PANTERA
Думает ли PANTERA о новой музыке?



ZAKK WYLDE в недавнем интервью вновь ответил на вопрос, думают ли нынешние участники PANTERA о записи новой музыки:

«Все всегда спрашивают о чем-то подобном, но я всегда [сравниваю это] примерно так, как если бы Eric Clapton играл с [басистом JIMI HENDRIX EXPERIENCE] Ноэлем Реддингом и [барабанщиком JIMI HENDRIX EXPERIENCE] Митчем Митчеллом, и если бы у Джими был оставшийся материал, который он неправильно записал, или что-то в этом роде, и Eric собрался бы исполнить его и спеть. Если у него была незаконченная песня "Purple Haze", или "Hey Joe", или "The Wind Cries Mary", или "Little Wing", или что-то еще — он просто записывал ее на магнитофон, так что вся песня на месте; просто он ее не записывал в студии. Если были мысли об этом, когда что-то останется, ну тогда мы просто запишем это должным образом. Но это все зависит от Phil'a и Rex'a. Мы с Charlie просто поддерживаем их во всем, что ребята хотят сделать».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 фев 2026
gravitgroove
Было бы круто, чтобы Закк Уаилд стал гитаристом у Limp Bizkit
7 фев 2026
m
mohnatiy
gravitgroove, а что крутого? У Борланда свой суперузнаваемый почерк, который в Лимпах как влитой.
7 фев 2026
R
R0ck_N_R0lla
gravitgroove, зак Вайлд : " однажды во сне Даймбег продиктовал номер менеджера Лимп Бизкит, как я мог проигнорировать намек старого друга. Я всегда уважал эту группу, даже несколько раз упоминал на концертах"
7 фев 2026
Red One
gravitgroove, limp Bizkit suck cocks
просмотров: 314

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
