сегодня



Думает ли PANTERA о новой музыке?



ZAKK WYLDE в недавнем интервью вновь ответил на вопрос, думают ли нынешние участники PANTERA о записи новой музыки:



«Все всегда спрашивают о чем-то подобном, но я всегда [сравниваю это] примерно так, как если бы Eric Clapton играл с [басистом JIMI HENDRIX EXPERIENCE] Ноэлем Реддингом и [барабанщиком JIMI HENDRIX EXPERIENCE] Митчем Митчеллом, и если бы у Джими был оставшийся материал, который он неправильно записал, или что-то в этом роде, и Eric собрался бы исполнить его и спеть. Если у него была незаконченная песня "Purple Haze", или "Hey Joe", или "The Wind Cries Mary", или "Little Wing", или что-то еще — он просто записывал ее на магнитофон, так что вся песня на месте; просто он ее не записывал в студии. Если были мысли об этом, когда что-то останется, ну тогда мы просто запишем это должным образом. Но это все зависит от Phil'a и Rex'a. Мы с Charlie просто поддерживаем их во всем, что ребята хотят сделать».







+0 -0



( 4 ) просмотров: 314

