Новости
Новое видео KING ULTRAMEGA



zoom
Preaching the End of the World, новое видео KING ULTRAMEGA, доступно для просмотра ниже.

Когда я впервые услышал “Preaching the End of the World”, она произвела на меня эмоциональное, духовное, ментальное и даже физическое впечатление. Такая мощная, такая непосредственная, такая аутентичная и настоящая... вау. — Kenny Aronoff

Я надеюсь, что, когда слушатели услышат эту версию, они почувствуют нашу любовь и признательность к Крису. И, возможно, некоторые новые слушатели, которые раньше не знали об этой песне, найдут эту версию, а затем вернутся и откроют для себя еще больше великолепных сольных работ Криса!

Я думаю, что нам удалось сохранить оригинальную версию, но в нашем исполнении мы добавили немного уникального колорита и динамики, и я думаю, Крис был бы по-настоящему счастлив и гордился бы этим! — Pete Thorn

Эта песня — яркий пример музыканта, который начинал в гараже как барабанщик, а затем превратился в рок-звезду и стал одним из величайших фронтменов всех времен (и, сам того не ведая, определил целое поколение), который, в свою очередь, стал гением написания песен. Для меня это “Preaching the End of the World”. Это гениальный автор песен. — Mark Menghi

На всех трибьютах, в которых я принимал участие, я всегда надеюсь, что слушатель почувствует любовь и признательность к оригинальной песне, но также и то, что будут предприняты некоторые осторожные попытки привнести что-то новое, предлагая альтернативную реальность в песню. Это непростая задача — сделать так, чтобы это было хорошо исполнено и имело смысл в музыкальном плане. Но мне нравится решать подобные задачи. — Dave Kerzner




Сообщений нет

просмотров: 69

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
