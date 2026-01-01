22 фев 2026



TEEMU MÄNTYSAARI о создании финального альбома MEGADETH



TEEMU MÄNTYSAARI в недавнем интервью рассказал о том, как проходила работа над финальной работой MEGADETH:



«Это был долгий процесс — думаю, мы провели 10 месяцев в студии. В этом смысле процесс был насыщенным, но также было очень приятно, мы работали довольно расслабленно, потому что находились словно в пузыре всё это время.



Кажется, песни получились довольно спонтанно. Многие песни начинались с импровизации, и все участники группы были очень активно вовлечены в процесс, так что было очень приятно, что вклад каждого был учтён.



Приступая к записи нового альбома, я старался не слишком об этом задумываться. Конечно, можно было бы подумать: "А как же наследие группы? Как составить конкуренцию предыдущим классическим альбомам?" Но я старался не задумываться об этом слишком много. Конечно, я свободно черпал вдохновение из разных великих эпох группы, но в то же время старался создать что-то свежее и новое. И мы хотели использовать в альбоме звучание нынешнего состава группы, то звучание, которого мы достигли, играя вместе вживую в течение нескольких лет, мы очень сблизились и постарались воплотить это в альбоме и сделать такой альбом MEGADETH, который нам самим хотелось бы слушать».



Он также поведал о своём вкладе в «Megadeth»:



«Мой вклад в этот альбом, во-первых, был своего рода сюрпризом, потому что Dave очень хотел привлечь к сочинению всех участников группы. Поэтому довольно рано он спросил меня и ребят, есть ли у нас какие-то идеи для риффов, и что нам следует начать их записывать, потому что в какой-то момент мы приступим к записи альбома. И мы так и сделали. Затем мы начали предпродакшн, прослушав весь каталог MEGADETH, все песни, включая все бонус-треки и кавер-версии, в алфавитном порядке, более 200 песен. Мы слушали и делали заметки, например, что нам понравилось в песнях, какие части мы могли бы использовать в качестве вдохновения или катализатора для новых идей для нового альбома. И Dave рассказывал нам истории, например, как он придумывал тексты и небольшие предыстории, как изначально появились песни. Это вдохновило нас на творчество. Мы отправились в студию в конце 2024 года и оставались там до августа-сентября 2025 года. В студии у нас была отличная обстановка, это была одна большая комната. В одном углу было оборудование для записи, все усилители и всё необходимое, а также студия для записи акустических гитар и вокала. А в другой части большой комнаты было всё наше концертное оборудование, то есть полный концертный набор, так что мы могли в любой момент пойти туда, поиграть с ребятами и придумать какие-то идеи, и именно так зародилось много песен. Мы просто садились, у нас появлялся небольшой фрагмент идеи, и мы вместе его развивали. Или, может быть, у нас вообще не было никакой идеи, но кто-то просто начинал играть, другие присоединялись, а продюсер записывал всё. И вскоре у нас появились отправные точки для многих песен».







+1 -0



просмотров: 194

