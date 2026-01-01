Arts
Новости
Megadeth

22 фев 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI о создании финального альбома MEGADETH

20 фев 2026 : 		 MEGADETH впервые исполнили "Let There Be Shred"

19 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH обещает рассказать о лечении

16 фев 2026 : 		 Зачем MEGADETH записали столько бонусов?

13 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех»

9 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH о первом месте

6 фев 2026 : 		 Будут ли MEGADETH играть «Ride The Lighting?»

3 фев 2026 : 		 Успехи в чартах MEGADETH

2 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Никогда не брал в группу друзей»

30 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Да не нужны мне бывшие в туре!»

28 янв 2026 : 		 Собирается ли лидер MEGADETH в сольное плавание?

27 янв 2026 : 		 Бонус-треки от MEGADETH

26 янв 2026 : 		 Гитарист MEGADETH о новом альбоме

23 янв 2026 : 		 Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания

22 янв 2026 : 		 MEGADETH в акустике

22 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»

21 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»

20 янв 2026 : 		 MEGADETH сыграли новую песню

20 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — это не кукольный театр»

19 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не из правых»

13 янв 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Если Dave'y что-то не нравится, он скажет прямо»

12 янв 2026 : 		 Бывшие гитаристы MEGADETH о выступлении в Токио в 2023

5 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я написал много песен для METALLICA»

30 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Наш прощальный тур — это другое, понимать надо!»

25 дек 2025 : 		 У лидера MEGADETH проблемы с руками

22 дек 2025 : 		 DIRK VERBEUREN: «Я даже не мечтал о MEGADETH!»
|||| 22 фев 2026

TEEMU MÄNTYSAARI о создании финального альбома MEGADETH



TEEMU MÄNTYSAARI в недавнем интервью рассказал о том, как проходила работа над финальной работой MEGADETH:

«Это был долгий процесс — думаю, мы провели 10 месяцев в студии. В этом смысле процесс был насыщенным, но также было очень приятно, мы работали довольно расслабленно, потому что находились словно в пузыре всё это время.

Кажется, песни получились довольно спонтанно. Многие песни начинались с импровизации, и все участники группы были очень активно вовлечены в процесс, так что было очень приятно, что вклад каждого был учтён.

Приступая к записи нового альбома, я старался не слишком об этом задумываться. Конечно, можно было бы подумать: "А как же наследие группы? Как составить конкуренцию предыдущим классическим альбомам?" Но я старался не задумываться об этом слишком много. Конечно, я свободно черпал вдохновение из разных великих эпох группы, но в то же время старался создать что-то свежее и новое. И мы хотели использовать в альбоме звучание нынешнего состава группы, то звучание, которого мы достигли, играя вместе вживую в течение нескольких лет, мы очень сблизились и постарались воплотить это в альбоме и сделать такой альбом MEGADETH, который нам самим хотелось бы слушать».

Он также поведал о своём вкладе в «Megadeth»:

«Мой вклад в этот альбом, во-первых, был своего рода сюрпризом, потому что Dave очень хотел привлечь к сочинению всех участников группы. Поэтому довольно рано он спросил меня и ребят, есть ли у нас какие-то идеи для риффов, и что нам следует начать их записывать, потому что в какой-то момент мы приступим к записи альбома. И мы так и сделали. Затем мы начали предпродакшн, прослушав весь каталог MEGADETH, все песни, включая все бонус-треки и кавер-версии, в алфавитном порядке, более 200 песен. Мы слушали и делали заметки, например, что нам понравилось в песнях, какие части мы могли бы использовать в качестве вдохновения или катализатора для новых идей для нового альбома. И Dave рассказывал нам истории, например, как он придумывал тексты и небольшие предыстории, как изначально появились песни. Это вдохновило нас на творчество. Мы отправились в студию в конце 2024 года и оставались там до августа-сентября 2025 года. В студии у нас была отличная обстановка, это была одна большая комната. В одном углу было оборудование для записи, все усилители и всё необходимое, а также студия для записи акустических гитар и вокала. А в другой части большой комнаты было всё наше концертное оборудование, то есть полный концертный набор, так что мы могли в любой момент пойти туда, поиграть с ребятами и придумать какие-то идеи, и именно так зародилось много песен. Мы просто садились, у нас появлялся небольшой фрагмент идеи, и мы вместе его развивали. Или, может быть, у нас вообще не было никакой идеи, но кто-то просто начинал играть, другие присоединялись, а продюсер записывал всё. И вскоре у нас появились отправные точки для многих песен».




просмотров: 194

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
