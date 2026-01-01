Вокалист SHADOWS FALL: «Ожидание того стоит!»



JASON BITTNER в недавнем интервью поговорил о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Что касается SHADOWS FALL, то мы старательно пытаемся закончить наш альбом. Мы пытаемся закончить последние треки, которые у нас есть. Мы знаем, что в какой-то момент у нас обязательно что-то появится в этом году. В любом случае, мы пытаемся все закончить. Самым большим препятствием были попытки привлечь Zeuss к работе, потому что он по-прежнему продюсирует альбом, он занимается всей инженерией, он занимается трекингом, но поскольку в основном он работает с Rob Zombie, он часто бывает с ним в Коннектикуте. Так что мы ждем, когда [Zeuss] освободится, чтобы доделать оставшуюся часть материала и наконец-то закончить его. Но Jon [гитарист SHADOWS FALL] тоже сейчас в турне с ANTHRAX, ведь те собираются выпустить свой новый альбом. Это важный фактор, потому что он скоро уйдет. Jon из ANTHRAX будет слишком занят, чтобы быть Jon'ом из SHADOWS FALL… Итак, как я уже сказал, мы пытаемся завершить работу над нашим студийным материалом, насколько это возможно для SHADS, и надеемся приступить к работе как можно скорее!»







