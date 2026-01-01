Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Shadows Fall

*



26 мар 2026 : 		 Вокалист SHADOWS FALL: «Ожидание того стоит!»

5 авг 2025 : 		 SHADOWS FALL начали запись

2 май 2025 : 		 Новое видео SHADOWS FALL

13 апр 2025 : 		 Вокалист SHADOWS FALL критикует Трампа за пошлины

10 апр 2025 : 		 SHADOWS FALL работают над полноценным альбомом

14 мар 2025 : 		 Вокалист SHADOWS FALL нахваливает новый материал

24 дек 2024 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL: «Когда впервые услышал SLAYER и METALLICA, подумал: "Ну и шляпа!"»

23 дек 2024 : 		 SHADOWS FALL исполнили новую песню

6 дек 2024 : 		 Новое видео SHADOWS FALL

3 дек 2024 : 		 SHADOWS FALL готовят сингл

27 авг 2024 : 		 SHADOWS FALL нашли лейбл

3 июн 2024 : 		 Вокалист SHADOWS FALL запустил "Metal Hippie Workout"

27 май 2024 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

6 апр 2024 : 		 У SHADOWS FALL есть семь песен

18 мар 2024 : 		 SHADOWS FALL целиком исполнили "The War Within"

28 дек 2023 : 		 Запишут ли SHADOWS FALL что-то новое?

8 окт 2023 : 		 Вокалист SHADOWS FALL о подкладках

9 сен 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от SHADOWS FALL

24 авг 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от SHADOWS FALL

18 июл 2023 : 		 SHADOWS FALL продолжат запись в 2023 году

15 июн 2023 : 		 SHADOWS FALL готовы к записи

29 май 2023 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

27 май 2023 : 		 SHADOWS FALL пишут новый материал

13 сен 2022 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

11 янв 2022 : 		 Drum-cam от SHADOWS FALL

4 янв 2022 : 		 SHADOWS FALL обсуждали вариант создания чего-то нового
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SHADOWS FALL: «Ожидание того стоит!»



zoom
JASON BITTNER в недавнем интервью поговорил о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Что касается SHADOWS FALL, то мы старательно пытаемся закончить наш альбом. Мы пытаемся закончить последние треки, которые у нас есть. Мы знаем, что в какой-то момент у нас обязательно что-то появится в этом году. В любом случае, мы пытаемся все закончить. Самым большим препятствием были попытки привлечь Zeuss к работе, потому что он по-прежнему продюсирует альбом, он занимается всей инженерией, он занимается трекингом, но поскольку в основном он работает с Rob Zombie, он часто бывает с ним в Коннектикуте. Так что мы ждем, когда [Zeuss] освободится, чтобы доделать оставшуюся часть материала и наконец-то закончить его. Но Jon [гитарист SHADOWS FALL] тоже сейчас в турне с ANTHRAX, ведь те собираются выпустить свой новый альбом. Это важный фактор, потому что он скоро уйдет. Jon из ANTHRAX будет слишком занят, чтобы быть Jon'ом из SHADOWS FALL… Итак, как я уже сказал, мы пытаемся завершить работу над нашим студийным материалом, насколько это возможно для SHADS, и надеемся приступить к работе как можно скорее!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 16

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом