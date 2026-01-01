сегодня



BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса



BOB DAISLEY в недавнем интервью рассказал о кассетах, которые, по слухам, содержат около семи часов записей сессий с гитаристом Рэнди Роудсом:



«Авторские права на эти песни и выступления не принадлежат мне напрямую. Это мои кассеты, и я их записал. На самом деле это всего лишь кассеты с записями того, что мы сочиняли в репетиционной комнате. У меня был большой портативный кассетный плеер с конденсаторным микрофоном, и я просто записывал всё на кассету, чтобы мы не забыли мелодии. Так что если у нас появлялись новые фрагменты, мы что-то добавляли или меняли, то на следующий день у нас была запись, чтобы мы ничего из этого не забыли. Это единственная причина, по которой я записывал их. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что у меня есть около семи или восьми часов таких записей. И я знаю, что там есть много интересного. На некоторых из этих записей мы просто дурачились, веселились, болтали глупости и развлекались, смеялись, иногда полупьяные, но всё это записи группы. И есть даже несколько фрагментов, где мы импровизируем в Ridge Farm [студия в Распере, Англия, где были записаны альбомы "Blizzard Of Ozz" и "Diary Of A Madman"] в день, когда мы приехали туда, а именно 22 марта 1980 года. Мы просто настраивали звук и привыкали к студии. А Макс Норман был штатным звукоинженером. Он как раз настраивал микрофоны. Так что там есть несколько джемов и наши шутки, и всё это у меня есть на плёнке».



На вопрос, есть ли шанс, что эти записи когда-нибудь станут доступны для прослушивания, Bob ответил:



«Если бы всё было по-моему, я бы выпустил их ещё много лет назад. Но это действительно не в моей власти».







+0 -0



просмотров: 99

