Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 43
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Новости
Ozzy Osbourne

19 фев 2026 : 		 BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса

18 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми: Официальное видео

12 фев 2026 : 		 CHRIS JERICHO травит байки про Оззи

8 фев 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE о знакомстве с Оззи

6 фев 2026 : 		 Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности

3 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми

31 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Такого, как Оззи, не будет больше никогда!»

30 янв 2026 : 		 BOB DAISLEY готов вновь поговорить с SHARON OSBOURNE

30 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE хочет возродить Ozzfest

30 янв 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN и CHAD SMITH почтят память Оззи на Грэмми

19 янв 2026 : 		 Джейсон Момоа о роли ведущего прощального шоу Оззи

18 янв 2026 : 		 MARK TREMONTI о работе на концерте Оззи

14 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папу сыграет феноменальный актер!»

13 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE о сборах финального шоу отца

30 дек 2025 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память Оззи

27 дек 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE

11 дек 2025 : 		 SHARON OSBOURNE о последних словах Оззи

6 дек 2025 : 		 GEEZER BUTLER об Оззи: «Тебя будут помнить вечно!»

5 дек 2025 : 		 Аэропорт Бирмингема не будет носить имя Оззи Осборна

3 дек 2025 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance

27 ноя 2025 : 		 Новая коллекция LUGZ x OZZY OSBOURNE

14 ноя 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «Мы собрали 11 миллионов на благотворительность»

13 ноя 2025 : 		 Семья OSBOURNE впервые собралась на публике

9 ноя 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Оззи хотел записать новый альбом»

9 ноя 2025 : 		 Участники LAMB OF GOD, FEAR FACTORY, CLUTCH, CROWBAR почтили память Оззи

6 ноя 2025 : 		 GUS G.: «Смерть Оззи меня шокировала»
BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса



BOB DAISLEY в недавнем интервью рассказал о кассетах, которые, по слухам, содержат около семи часов записей сессий с гитаристом Рэнди Роудсом:

«Авторские права на эти песни и выступления не принадлежат мне напрямую. Это мои кассеты, и я их записал. На самом деле это всего лишь кассеты с записями того, что мы сочиняли в репетиционной комнате. У меня был большой портативный кассетный плеер с конденсаторным микрофоном, и я просто записывал всё на кассету, чтобы мы не забыли мелодии. Так что если у нас появлялись новые фрагменты, мы что-то добавляли или меняли, то на следующий день у нас была запись, чтобы мы ничего из этого не забыли. Это единственная причина, по которой я записывал их. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что у меня есть около семи или восьми часов таких записей. И я знаю, что там есть много интересного. На некоторых из этих записей мы просто дурачились, веселились, болтали глупости и развлекались, смеялись, иногда полупьяные, но всё это записи группы. И есть даже несколько фрагментов, где мы импровизируем в Ridge Farm [студия в Распере, Англия, где были записаны альбомы "Blizzard Of Ozz" и "Diary Of A Madman"] в день, когда мы приехали туда, а именно 22 марта 1980 года. Мы просто настраивали звук и привыкали к студии. А Макс Норман был штатным звукоинженером. Он как раз настраивал микрофоны. Так что там есть несколько джемов и наши шутки, и всё это у меня есть на плёнке».

На вопрос, есть ли шанс, что эти записи когда-нибудь станут доступны для прослушивания, Bob ответил:

«Если бы всё было по-моему, я бы выпустил их ещё много лет назад. Но это действительно не в моей власти».




просмотров: 99

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
